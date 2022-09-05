Берреттини о матче с Руудом: «У нас с ним похожая игра»

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14-я ракетка мира Маттео Берреттини высказался об 1/4 финале US Open против Каспера Рууда. Счет в личных встречах 3:2 в пользу норвежца, он же выиграл последнюю в финале в Гштааде.

«У нас с ним похожая игра. Мы оба любим забегать под форхенд, играть с вращением, агрессивно.

Главное – перехватить инициативу до того, как он это сделает (улыбается). Заставлю его побегать, а сам не буду. Да, думаю, главное – играть агрессивно, использовать свой арсенал, подачу, конечно, форхенд.

Мы играли месяц назад. Понятно, что это было на грунте, а там все иначе. У нас всегда тяжелые матчи. Мы друг друга знаем. Уверен, что впереди отличный матч».

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