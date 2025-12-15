Федерация тенниса Австралии выразила соболезнования в связи со стрельбой на пляже в Сиднее
Федерация тенниса Австралии выразила соболезнования пострадавшим от теракта.
14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба по людям, собравшимся для празднования Хануки. В результате теракта, по последним данным, погибли 16 человек, более 30 получили ранения.
«Федерация тенниса Австралии выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сиднее. Мы скорбим вместе с жертвами, их семьями, друзьями и всеми, кто пострадал от этого бессмысленного акта насилия. Мы поддерживаем всех, кто сейчас помогает людям и защищает общество в это трудное время».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisAustralia
