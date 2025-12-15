0

ATP одобрила внедрение правил, касающихся проведения матчей при жаре (Парса Немати)

ATP одобрила внедрение правил, касающихся проведения матчей при жаре.

Как сообщает инсайдер Парса Немати, Совет директоров ATP утвердил правила, регулирующие действия организаторов турниров при жаре. Они вступят в силу с сезона-2026.

Ключевые положения новых правил:

● Во время матчей будут предусмотрены специальные паузы для охлаждения.

● По запросу любого из игроков разрешается сделать перерыв на десять минут после второго сета.

● Матч будет приостановлен, если индекс тепловой нагрузки (WBGT) превысит 32,2 °C.

В этом году на турнирах в Вашингтоне, Цинциннати и Шанхае многие игроки сталкивались с проблемами из-за экстремальной жары, а некоторое были вынуждены сняться с соревнований.

Джоковича трижды вырвало на корте из-за жары – а он побеждает

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @Parsa_Nemati
