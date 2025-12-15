  • Спортс
  • Федерация тенниса Узбекистана подтвердила смену гражданства Кудерметовой: «Присоединение Полины – важный шаг в развитии женского тенниса страны»
Федерация тенниса Узбекистана (ФТУ) подтвердила смену спортивного гражданства 104-й ракетки мира Полины Кудерметовой.

Она стала третьей теннисисткой, перешедшей под флаг Узбекистана в этом году, после Марии Тимофеевой и Камиллы Рахимовой.

«Полина Кудерметова – одна из самых результативных и быстро прогрессирующих теннисисток ITF последних лет. На ее счету девять титулов ITF в одиночном разряде.

Эти победы подтверждают статус Кудерметовой как сильнейшей представительницы нового поколения и делают ее одним из ключевых усилений для тенниса Узбекистана. Присоединение Полины – важный шаг в развитии женского тенниса страны и укрепление национальной сборной в преддверии крупных международных стартов», – сообщила ФТУ в пресс-релизе.

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: tennis.uz
