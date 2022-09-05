Рууд о матче с Берреттини: «Я пока не решил проблему его подачи. Потому что проблема сложная»

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open против Маттео Берреттини.
«Он опасен на всех покрытиях. Наверное, это один из его любимых турниров. Он несколько лет подряд очень успешно здесь выступает. Я помню его прорыв, когда он вышел в полуфинал 3-4 года назад. По-моему, это был его первый полуфинал «Шлема».
Он на пару лет старше меня, поэтому я на него равнялся, он меня вдохновлял, потому что 3-4 года назад пробился в топ-10 и уже много лет остается на высоком уровне.
Он будет мощно подавать и играть с форхенда. У него мощный арсенал. Ему нравится играть резаным бэкхендом, который отлично срабатывает на этих кортах. В этом году они очень быстрые.
Мы играли в Гштааде пару месяцев назад, так что очень хорошо друг друга знаем. Это не первый наш матч, и нас наверняка ждет серьезное испытание».
Также он ответил, ка планирует справляться с подачей итальянца.
«Мы играли, наверное, раз пять или шесть, и это было на харде или на грунте. В разных матчах я использую разные стратегии. Иногда я стараюсь входить в корт, а иногда подождать и отойти поглубже.
Я пока не решил решил проблему его подачи. Потому что проблема сложная. Думаю, здесь, на харде, мне нужно как можно лучше ее нейтрализовать. И мне нравится иногда использовать блокирующий прием. Не буду выдавать свою стратегию, но постараюсь действовать как вратарь, не давать себя обвести и возвращать много мячей.
Когда мы играли в Гштааде, там были очень быстрые условия, несмотря на грунт и сильный отскок. Поэтому большую часть времени я был в корте, моя стратегия не работала весь матч, но в итоге я выиграл благодаря ей несколько решающих очков.
Посмотрим. Но, конечно, нужно стараться прочесть направление».