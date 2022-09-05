Рууд о матче с Берреттини: «Я пока не решил проблему его подачи. Потому что проблема сложная»

Седьмая ракетка мира поделился ожиданиями от четвертьфинала против .

«Он опасен на всех покрытиях. Наверное, это один из его любимых турниров. Он несколько лет подряд очень успешно здесь выступает. Я помню его прорыв, когда он вышел в полуфинал 3-4 года назад. По-моему, это был его первый полуфинал «Шлема».

Он на пару лет старше меня, поэтому я на него равнялся, он меня вдохновлял, потому что 3-4 года назад пробился в топ-10 и уже много лет остается на высоком уровне.

Он будет мощно подавать и играть с форхенда. У него мощный арсенал. Ему нравится играть резаным бэкхендом, который отлично срабатывает на этих кортах. В этом году они очень быстрые.

Мы играли в Гштааде пару месяцев назад, так что очень хорошо друг друга знаем. Это не первый наш матч, и нас наверняка ждет серьезное испытание».

Также он ответил, ка планирует справляться с подачей итальянца.

«Мы играли, наверное, раз пять или шесть, и это было на харде или на грунте. В разных матчах я использую разные стратегии. Иногда я стараюсь входить в корт, а иногда подождать и отойти поглубже.

Я пока не решил решил проблему его подачи. Потому что проблема сложная. Думаю, здесь, на харде, мне нужно как можно лучше ее нейтрализовать. И мне нравится иногда использовать блокирующий прием. Не буду выдавать свою стратегию, но постараюсь действовать как вратарь, не давать себя обвести и возвращать много мячей.

Когда мы играли в Гштааде, там были очень быстрые условия, несмотря на грунт и сильный отскок. Поэтому большую часть времени я был в корте, моя стратегия не работала весь матч, но в итоге я выиграл благодаря ей несколько решающих очков.

Посмотрим. Но, конечно, нужно стараться прочесть направление».

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