Пилич о том, что Джокович готов пропустить ТБШ из-за отказа прививаться: «Он величайший, но западная пресса только и ждет, чтобы он не сыграл на крупнейших турнирах»

Хорватский тренер Никола Пилич, в академии которого в детстве тренировался Новак Джокович, поддержал 20-кратного чемпиона «Больших шлемов» после его интервью BBC.

Джокович сказал, что «никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора», поэтому в случае обязательной вакцинации готов пропустить «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». (The Times сообщает, что по нынешним правилам проблем с участием в «Уимблдоне» быть не должно.)

«Новак имеет право на собственное мнение. Мне очень жаль, что Новак, у которого такая великолепная карьера, оказался в такой ситуации и не сыграет на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Не поднимет еще раз эти трофеи и потеряет первое место в рейтинге ATP.

Если его позиция по поводу вакцины настолько твердая и для него так важно не делать прививку, что он пропустит «Большие шлемы» до конца года, то он имеет на это право. Он величайший игрок в истории, но западная пресса только и ждет, чтобы он не сыграл на крупнейших турнирах сезона.

У меня большой опыт в спорте, и я очень хорошо знаю Запад и их медиа. Новак для них заноза, и они никогда не поддерживали его так, как Федерера и Надаля.

Я убежден, что у него будет возможность вернуться в следующем году, даже если он не сыграет на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open. У Новака невероятный теннисный дух и психологический потенциал, и нет сомнений, что он будет прежним Новаком Джоковичем и в следующем году. У него особый характер, особый дух и невероятная харизма, и никто не может на него повлиять».

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