Ryanair о словах Джоковича, что он не антипрививочник, но готов пропустить ТБШ, чтобы не прививаться: «Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах»

Ирландская авиакомпания Ryanair отреагировала на интервью Новака Джоковича BBC.
20-кратный чемпион «Больших шлемов» сказал, что готов пропустить «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», потому что поддерживает свободу выбору и не хочет прививаться от коронавируса. При этом он отметил, что «никогда не был против вакцинации».
В твите Ryanair говорится: «Новак Джокович: «Я не антипрививочник, но пожертвую трофеями, если придется делать прививку». Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах».
We’re not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z— Ryanair (@Ryanair) February 15, 2022
Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением