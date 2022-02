Ryanair о словах Джоковича, что он не антипрививочник, но готов пропустить ТБШ, чтобы не прививаться: «Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах»

Ирландская авиакомпания Ryanair отреагировала на интервью Новака Джоковича BBC.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сказал, что готов пропустить и , потому что поддерживает свободу выбору и не хочет прививаться от коронавируса. При этом он отметил, что «никогда не был против вакцинации».

В твите Ryanair говорится: «Новак Джокович: «Я не антипрививочник, но пожертвую трофеями, если придется делать прививку». Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах».

We’re not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z