Ryanair о словах Джоковича, что он не антипрививочник, но готов пропустить ТБШ, чтобы не прививаться: «Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах»

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Ирландская авиакомпания Ryanair отреагировала на интервью Новака Джоковича BBC.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сказал, что готов пропустить «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», потому что поддерживает свободу выбору и не хочет прививаться от коронавируса. При этом он отметил, что «никогда не был против вакцинации».

В твите Ryanair говорится: «Новак Джокович: «Я не антипрививочник, но пожертвую трофеями, если придется делать прививку». Мы не авиакомпания, но летаем на самолетах».

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

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