Джокович о том, что может пропустить ТБШ из-за отказа привиться: «Это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» ответил, готов ли он пожертвовать участием в и из-за своей позиции в отношении вакцинации от коронавируса.

«Да, это цена, которую я готов заплатить. Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора, что делать со своим организмом».

Джокович сказал, что надеется на изменение требований к вакцинации на некоторых турнирах, и добавил, что надеется, что «сможет играть еще много лет».

Но он также подтвердил, что из-за убеждений готов отказаться от шанса выиграть больше всех «Больших шлемов» и стать величайшим: «Потому что принципы принятия решений о моем теле важнее любого титула или чего-то еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно».

Джокович сказал, что он «всегда был большим поклонником здорового образа жизни, хорошего самочувствия, здоровья, питания» и что на его решение отчасти повлияло положительное влияние изменения рациона и режима сна на его способности как спортсмена.

Он сказал, что «открыт» возможной вакцинации в будущем, «потому что мы все вместе пытаемся найти наилучшее решение, чтобы покончить с ковидом.

Я никогда не был против вакцинации. Я понимаю, что все люди во всем мире прикладывают большие усилия, чтобы справиться с этим вирусом и, я надеюсь, поскорее положить ему конец».

Также Джокович прокомментировал, что переболел коронавирусом в середине декабря и это позволило ему претендовать на медотвод для получения австралийской визы.

«Я понимаю, что критики много и что люди выдвигают разные теории о том, как мне повезло или как это удобно. Но ковид не бывает везением или удобством. Миллионы людей во всем мире страдали и продолжают страдать от ковида. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Мне очень не нравится, когда кто-то думает, что я злоупотребил чем-то или использовал что-то в свою пользу, чтобы получить положительный ПЦР-тест и в итоге поехать в Австралию».

На вопрос, известно ли ему о каких-либо попытках фальсифицировать его тест, он категорически ответил «нет».

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