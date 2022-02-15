Джокович – единственный непривитый игрок топ-100 ATP (The Times)

20-кратный чемпион «Больших шлемов» – единственный непривитый игрок мужской топ-100, пишет The Times.

Представитель ATP сообщил изданию, что на данный момент полностью привиты 99% игроков первой сотни рейтинга. Ранее Джокович заявил, что не хочет прививаться, так как поддерживает свободу выбора. По словам Джоковича, он готов пропустить и «Уимблдон». Он назвал это «ценой, которую я готов заплатить».

На данный момент Джокович может защитить титул на . «Большой шлем» пока не объявил правила участия, а источники The Times считают маловероятным, что турнир введет какие-либо дополнительные требования, помимо установленных правительством. По нынешним правилам Джокович может въехать в Англию, сдав тест на коронавирус до и после прибытия. Карантин до десяти дней потребуется только при положительном результате.

Напомним, во Франции срок действия сертификатов о выздоровлении от ковида, дающих временный медотвод от вакцинации, с сегодняшнего дня составляет не полгода, а четыре месяца. Таким образом, если ничего не изменится, действующий чемпион «Ролан Гаррос», который перенес коронавирус в середине декабря, не сможет въехать в страну без прививки.

Джокович планирует вернуться к соревнованиям на следующей неделе на турнире в Дубае, где нет ограничений на въезд непривитых игроков.

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

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