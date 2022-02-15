Джокович о депортации из Австралии: «По мнению министра иммиграции, я могу спровоцировать антипрививочные настроения. Я совершенно не согласен»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» прокомментировал свою депортацию из Австралии.

«Я был очень расстроен и разочарован тем, как все закончилось для меня в Австралии. Было нелегко.

Безусловно, ошибка в визовой декларации не была намеренной (в декларации путешественника Джоковича значилось, что до въезда в Австралию он в течение 14 дней не ездил в другие страны, хотя на самом деле в этот период он съездил из Сербии в Испанию. На границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia – Sports.ru). Это признал и подтвердил федеральный суд и сам австралийский министр иммиграции.

На самом деле, люди, вероятно, не знают, что меня депортировали из Австралии не на основании отсутствия прививки, или нарушения каких-то правил, или ошибки в визовой декларации. Все это было фактически одобрено и подтверждено федеральным судом Австралии и министром иммиграции.

Причина моей депортации из в том, что министр иммиграции по своему усмотрению аннулировал мою визу на основании того, что, по его мнению, я могу спровоцировать в стране или в городе антипрививочные настроения, с чем я совершенно не согласен».

Джокович проиграл суд и уезжает из Австралии. Его признали антиваксером, угрозой порядку и могут не пустить обратно еще 3 года

Джоковича признали антиваксером. У недоверия прививкам много причин – от рациональных до страха перед микрочипами и развращением

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе