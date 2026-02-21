  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Канада и США сыграют в хоккейном финале, у биатлониста Лагрейда пятая медаль на Играх-2026, Норвегия побила рекорд общего зачета и другие олимпийские новости
0

Канада и США сыграют в хоккейном финале, у биатлониста Лагрейда пятая медаль на Играх-2026, Норвегия побила рекорд общего зачета и другие олимпийские новости

1. Канада обыграла Финляндию (3:2) в полуфинале мужского турнира по хоккею, США победили Словакию (6:2). Нападающий сборной Канады Конор Макдэвид побил рекорд по очкам на Олимпиадах с участием НХЛ – 12 за 5 матчей.

Североамериканские команды встретятся в финале 22 февраля.

2. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал взял золото в масс-старте, Стурла Хольм Лагрейд – 2-й, француз Кентен Фийон-Майе – 3-й.

Лагрейд стал уже пятикратным призером Игр-2026, а также первым в истории мужчиной-биатлонистом, кто взял четыре медали в личных гонках (еще одна была за эстафету).

3. Норвегия установила новый рекорд по числу побед в рамках одной зимней Олимпиады – 17. Команда превзошла свое же достижение (16 наград в Пекине-2022) и сейчас продолжает лидировать в общем зачете. Вторыми идут США с 10 золотыми.

4. Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Вероне. Ожидается, что там появятся ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

5. Аделию Петросян также пригласили на показательные выступления фигуристов. Однако она не сможет исполнить совместный номер с Петром Гуменником. Показательные пройдут 21 февраля. 

6. Филиппов за медаль Олимпиады получит 730 тысяч рублей от Камчатского края. Российский спортсмен ранее взял серебро в спринте.

7. В конькобежном спорте Антуанетта Рейпма-де Йонг из Нидерландов завоевала золото на 1500 м.

В шорт-треке на той же дистанции победила кореянка  Ким Гил Ли, а сборная Нидерландов стала лучшей в мужской эстафете на 5000 м.

8. Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла уже пятую операцию после падения на Олимпиаде. 41-летней спортсменке ранее диагностировали перелом большеберцовой кости.

9. Обладатель Кубка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде.

10. Во фристайле разыграли сразу три комплекта наград: немка Даниэла Майер победила в ски-кроссе, китаец Ван Синьди – в акробатике, американец Алекс Феррейра – в хафпайпе.

11. Швейцария разгромила Норвегию (9:1) в матче за бронзу в мужском керлинге. Великобритания и Канада встретятся в финале 21 февраля.

12. Главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом завтра у СКА планируется матч с ЦСКА.

В петербургском клубе заявили, что тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства» и присоединится к команде в понедельник.

Цитаты дня

Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»

Петр Гуменник: «На Олимпиаде у меня перестал работать телефон, экран выключился. Думаю: ну, теперь-то должны смартфон дать. Но ничего не изменилось»

Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья»

Ковентри о принципе «спорт вне политики» на Олимпиаде-2026: «Мы не должны сдавать наши ценности»

Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»

Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь: «Больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал»

Страсти вокруг Винисиуса, главу РУСАДА обвиняют в сокрытии допинга в 2014-м, Рублев уступил Алькарасу, интервью Глушенкова и другие новости

Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – генерировать медитации: для крепкого сна, снятия стресса или от тревоги. Медитациями пользуются и спортсмены: например, двукратной олимпийской чемпионке, фристайлистке Эйлин Гу они помогают справиться с давлением на Играх.

18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjcSM9BP

Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем