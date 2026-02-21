Канада и США сыграют в хоккейном финале, у биатлониста Лагрейда пятая медаль на Играх-2026, Норвегия побила рекорд общего зачета и другие олимпийские новости

1. Канада обыграла Финляндию (3:2) в полуфинале мужского турнира по хоккею , США победили Словакию (6:2). Нападающий сборной Канады Конор Макдэвид побил рекорд по очкам на Олимпиадах с участием НХЛ – 12 за 5 матчей.

Североамериканские команды встретятся в финале 22 февраля.

2. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал взял золото в масс-старте , Стурла Хольм Лагрейд – 2-й, француз Кентен Фийон-Майе – 3-й.

Лагрейд стал уже пятикратным призером Игр-2026, а также первым в истории мужчиной-биатлонистом, кто взял четыре медали в личных гонках (еще одна была за эстафету).

3. Норвегия установила новый рекорд по числу побед в рамках одной зимней Олимпиады – 17. Команда превзошла свое же достижение (16 наград в Пекине-2022) и сейчас продолжает лидировать в общем зачете . Вторыми идут США с 10 золотыми.

4. Российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Вероне. Ожидается, что там появятся ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристка Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

5. Аделию Петросян также пригласили на показательные выступления фигуристов. Однако она не сможет исполнить совместный номер с Петром Гуменником . Показательные пройдут 21 февраля.

6. Филиппов за медаль Олимпиады получит 730 тысяч рублей от Камчатского края . Российский спортсмен ранее взял серебро в спринте.

7. В конькобежном спорте Антуанетта Рейпма-де Йонг из Нидерландов завоевала золото на 1500 м .

В шорт-треке на той же дистанции победила кореянка Ким Гил Ли , а сборная Нидерландов стала лучшей в мужской эстафете на 5000 м .

8. Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла уже пятую операцию после падения на Олимпиаде. 41-летней спортсменке ранее диагностировали перелом большеберцовой кости.

9. Обладатель Кубка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде .

10. Во фристайле разыграли сразу три комплекта наград: немка Даниэла Майер победила в ски-кроссе , китаец Ван Синьди – в акробатике , американец Алекс Феррейра – в хафпайпе .

11. Швейцария разгромила Норвегию (9:1) в матче за бронзу в мужском керлинге. Великобритания и Канада встретятся в финале 21 февраля.

12. Главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане , сообщает «Спорт-Экспресс». При этом завтра у СКА планируется матч с ЦСКА.

В петербургском клубе заявили, что тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства » и присоединится к команде в понедельник.

Цитаты дня

Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала »

Петр Гуменник: «На Олимпиаде у меня перестал работать телефон, экран выключился. Думаю: ну, теперь-то должны смартфон дать. Но ничего не изменилось »

Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья »

Ковентри о принципе «спорт вне политики» на Олимпиаде-2026: «Мы не должны сдавать наши ценности »

Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что »

Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь: «Больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал »

Страсти вокруг Винисиуса, главу РУСАДА обвиняют в сокрытии допинга в 2014-м, Рублев уступил Алькарасу, интервью Глушенкова и другие новости

