⚡️ Олимпиада-2026. Фристайл. Ван Синьди победил в акробатике, Рот – 2-й, Ли Тяньма – 3-й

Китайский фристайлист Ван Синьди победил в акробатике на Олимпиаде-2026.

20 февраля фристайлисты разыграли медали в акробатике на Олимпийских играх в Италии. Победил представитель Китая Ван Синьди.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Акробатика, мужчины

1. Ван Синьди (Китай) – 132,60

2. Ноэ Рот (Швейцария) – 131,58

3. Ли Тяньма (Китай) – 123,93

4. Сунь Цзясюй (Китай) – 123,42

5. Пирмин Вернер (Швейцария) – 99,32

6. Ци Гуанпу (Китай) – 81,00