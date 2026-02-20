⚡️ Олимпиада-2026. Фристайл. Ван Синьди победил в акробатике, Рот – 2-й, Ли Тяньма – 3-й
Китайский фристайлист Ван Синьди победил в акробатике на Олимпиаде-2026.
20 февраля фристайлисты разыграли медали в акробатике на Олимпийских играх в Италии. Победил представитель Китая Ван Синьди.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Акробатика, мужчины
1. Ван Синьди (Китай) – 132,60
2. Ноэ Рот (Швейцария) – 131,58
3. Ли Тяньма (Китай) – 123,93
4. Сунь Цзясюй (Китай) – 123,42
5. Пирмин Вернер (Швейцария) – 99,32
6. Ци Гуанпу (Китай) – 81,00
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
