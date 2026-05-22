Ски-альпинист Филиппов: «Из иностранных футболистов мне нравится Роналду за его трудолюбие. Буду болеть за него на ЧМ»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что на чемпионате мира по футболу будет болеть за португальца Криштиану Роналду.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
«Из иностранных футболистов мне нравится Криштиану Роналду за его трудолюбие. Мне кажется, что таланта у него меньше, чем у Лионеля Месси, но старается он больше, чем аргентинец. Поэтому буду болеть за Роналду, надеюсь, что он и его команда успешно выступят на чемпионате мира. Хочется, чтобы они победили в этом турнире.
Также мне Франция нравится, где играет Килиан Мбаппе. Я давно за ним слежу. Поэтому за Францию тоже буду болеть», – сказал Филиппов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
