  • Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь: «Больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал»
27

Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь: «Больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал»

Ски-альпинист Филиппов рассказал, что почти не пробовал алкоголь.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал об ограничениях в питании.

– Правда, что ты никогда не пробовал алкоголь?

– Не совсем. Вот больше глотка-другого – не было. Даже баночку пива ни разу не выпивал.

– Когда мы в микст-зоне рассказали об этом иностранным журналистам, они не могли поверить.

– Ха-ха, представляю! Вот в прошлом году на закрытии сезона была тусовка в Норвегии. И все ко мне подходили: «Никита, водка! Дринк водка!» Для них было само собой разумеющимся, что, если я из России, то должен пить. Не могли понять, почему я отказываюсь.

– После олимпийской медали-то можно нарушить традицию?

– Да не знаю. Попробовать могу, если по вкусу понравится – чуть-чуть, может, и выпью какого-то винишка. А так я больше за ЗОЖ. Алкоголь точно не тянет.

Сейчас, наконец, разрешу себе сладкое. Вот это уже будет классно. Теперь могу вообще выдохнуть: пицца, лазанья, килограммы макарон, стейки. Есть я могу очень много, поверьте.

– Почему отказывался от сладкого?

– Вес. Если ем, мне сложно сдерживаться. И очень сильно набираю. Мне лучше отказываться совсем, чем пытаться ограничивать себя, – сказал 23-летний Филиппов.

«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Питание
алкоголь и спорт
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой смысл в презервативах без алкоголя? Он точно российский лыжник?
Ответ Kabardinka
Какой смысл в презервативах без алкоголя? Он точно российский лыжник?
сочувствую, если у тебя только в такой связи это работает
В 23 года не пить и не курить. Крепкий парень)
Девочки, которые жалуются на парней-алкашей, просто не жили с трезвинниками-зожниками...
Ответ Владимир Демин_1116610386
Девочки, которые жалуются на парней-алкашей, просто не жили с трезвинниками-зожниками...
Вполне нормальный образ жизни если человек не упирается в подсчет выпитой жидкости до миллилитра и гипогликемические индексы!
Ответ Владимир Демин_1116610386
Девочки, которые жалуются на парней-алкашей, просто не жили с трезвинниками-зожниками...
Оборотной стороной подобных людей является то - что часто они после определённого возраста просто резко спиваются нафиг... Ну может ему повезёт.
А что он делал с 20 пачками презервативов? Перепродал?))
Ответ Рубин2003
А что он делал с 20 пачками презервативов? Перепродал?))
Это мы не узнаем, но алкоголь в них явно не наливал!
Ответ Рубин2003
А что он делал с 20 пачками презервативов? Перепродал?))
Загнал по спекулятивной цене!)
В ски-альпинизме с первого раза без пивка не разберешься
Как же он собрался девочек клеить?
На сухую? 😃🤣
Где то на пляже хихикает Глушенков.
Это прекрасно ,когда вся жизнь впереди ))
Ну кому олимпийская медаль, а кому - пивко на пляже.
Ответ nordmephi
Ну кому олимпийская медаль, а кому - пивко на пляже.
Намек на Глушенкова? Это паспортист. Словацкий или болгарский футболист с таким подходом бы не продержался долго - его бы мотивировало что ради хорошей зарплаты нужно пахать! А у нас дают вчерашнему выпускнику академии больше чем такому же по классу игроку в Швейцарии, хотя там выше и зарплаты, и цены, и качество проживания
