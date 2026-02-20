⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Дале-Шевдал выиграл масс-старт, Лагрейд – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
Норвежец Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде.
20 февраля на Олимпиаде-2026 прошел мужской масс-старт в биатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины, масс-старт
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 39.17,1 (0)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,5 (1)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,6 (4)
4. Филипп Хорн (Германия) – 35,5 (1)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.48,1 (3)
6. Михал Крчмарж (Чехия) – 2.03,6 (5)
7. Филипп Наврат (Германия) – 2.05,3 (5)
8. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2.07,4 (5)
9. Отто Инвениус (Финляндия) – 2.24,7 (5)
10. Виталий Мандзын (Украина) – 2.30,7 (5)
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Жаклен раздолбай, а у нас принято почему то ,,любить ,, таких
Как раз для меня, Шевдаль и Понсилуома -это так скажем,Жаклен здорового человека.
Жаклен настолько раздолбай, что зачастую по-свински относится к своей карьере, будь он ответственный, как раз и был бы намного титулованный, чем он есть сейчас
кстати, походу это он придумал финиш троих последних в конце, судя по видео, оборачивался на всех и что-то с ними обсуждал