336

⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Дале-Шевдал выиграл масс-старт, Лагрейд – 2-й, Фийон-Майе – 3-й

Норвежец Дале-Шевдал выиграл масс-старт на Олимпиаде.

20 февраля на Олимпиаде-2026 прошел мужской масс-старт в биатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. 

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины, масс-старт

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 39.17,1 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 10,5 (1)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 25,6 (4)

4. Филипп Хорн (Германия) – 35,5 (1)

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.48,1 (3)

6. Михал Крчмарж (Чехия) – 2.03,6 (5)

7. Филипп Наврат (Германия) – 2.05,3 (5)

8. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 2.07,4 (5)

9. Отто Инвениус (Финляндия) – 2.24,7 (5)

10. Виталий Мандзын (Украина) – 2.30,7 (5)

Расписание биатлона на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoФилипп Хорн
logoсборная Франции
Никола Романин
logoДавид Цобель
результаты
logoФилипп Наврат
logoсборная Германии
logoсборная Италии по биатлону
logoНиклас Хартвег
logoОлимпиада-2026
logoОтто Инвениус
масс-старт
logoсборная США
logoЙеспер Нелин
logoСебастьян Штальдер
logoМихал Крчмарж
logoКэмпбелл Райт
logoсборная Финляндии
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Чехии
logoДмитрий Пидручный
logoЯков Фак
logoсборная Швейцарии
logoИсак Фрей
logoсборная Норвегии
logoОлли Хииденсало
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЛукас Хофер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВиталий Мандзын
logoЭрик Перро
logoКентен Фийон-Майе
logoТуомас Харьюла
logoВетле Шостад Кристиансен
logoсборная Словении
logoМартин Ульдал
logoсборная Украины
logoсборная Швеции
logoМартин Понсилуома
logoЙоша Буркхальтер
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
logoФабьен Клод
logoТоммазо Джакомель
logoТеро Сеппяля
336 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль Джако, здоровья ему
Жаклен решил не ждать последнего круга, а устраниться сразу
Фийону пора не пенсию....говорили они, Стурла уже не тот....говорили они. Большие спецы биатлона, однако!
Ответ Голос Губерниева
Фийону пора не пенсию....говорили они, Стурла уже не тот....говорили они. Большие спецы биатлона, однако!
Эт кто такое говорил? И почему?
Ответ гилберт
Эт кто такое говорил? И почему?
Да много тут таких мыслей было. А вот почему - этого я не знаю.
Жаклен не самый талантливый, не самый титулованный, но он однозначно самый яркий, самый харизматичный биатлонист, что я видел, в мировом биатлоне. К нему нельзя быть равнодушным, даже если за Францию не болеешь.
Ответ Николай Ульянов
Жаклен не самый талантливый, не самый титулованный, но он однозначно самый яркий, самый харизматичный биатлонист, что я видел, в мировом биатлоне. К нему нельзя быть равнодушным, даже если за Францию не болеешь.
Не поддерживаю ваши хвалебные эпитеты.
Жаклен раздолбай, а у нас принято почему то ,,любить ,, таких
Как раз для меня, Шевдаль и Понсилуома -это так скажем,Жаклен здорового человека.
Жаклен настолько раздолбай, что зачастую по-свински относится к своей карьере, будь он ответственный, как раз и был бы намного титулованный, чем он есть сейчас
Ответ Николай Ульянов
Жаклен не самый талантливый, не самый титулованный, но он однозначно самый яркий, самый харизматичный биатлонист, что я видел, в мировом биатлоне. К нему нельзя быть равнодушным, даже если за Францию не болеешь.
не знаю, имхо, Кэмпбелл Райт харизматичнее.
кстати, походу это он придумал финиш троих последних в конце, судя по видео, оборачивался на всех и что-то с ними обсуждал
Дале сейчас такой "не хотели меня ставить в эстафету? Ну зато я сейчас стану олимпийским чемпионом, а вы нет 😈"
Где-то есть у Норвегии инкубатор по выращиванию Йоханнесов, но они в этом не сознаются
Ответ Гранитный камушек в груди
Где-то есть у Норвегии инкубатор по выращиванию Йоханнесов, но они в этом не сознаются
пока кончились)) у немцев тоже были, но качеством не вышли))
Кантен монстр конечно...9-я олимпийская медаль
Прикольные ребятки, спасибо, повеселили в конце. Это войдёт в историю, без сомнений.
Очень обидно за Томмазо, потенциал был на этих Играх выиграть хотя бы одну личную медаль, а в итоге вот такой печальный финал
Ответ Болельщик Биатлона
Очень обидно за Томмазо, потенциал был на этих Играх выиграть хотя бы одну личную медаль, а в итоге вот такой печальный финал
Молодой ещё возьмёт свое
Готовьте Жаклену сразу буксир на последний круг
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
вчера, 14:55
Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
вчера, 13:09
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»
вчера, 08:35
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:08
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: финал Кубка России в Златоусте стартует 26 февраля
вчера, 07:07
Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто будут знаменосцами сборной Италии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 17:33
Тихонов о единственной медали россиян на ОИ-2026: «Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищете причину, то подойдите все к зеркалу»
22 февраля, 15:44
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
Кентен Фийон-Майе: «Успех на Играх мотивирует меня начать новый олимпийский цикл. Чувствую, что еще могу бороться за первые места»
22 февраля, 15:24
«Мне кажется, Филиппова немного заносит на вираже. Если сил хватит – пожалуйста». Губерниев о желании ски-альпиниста выступить в биатлоне
22 февраля, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем