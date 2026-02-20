Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде – 17

Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде.

На данный момент команда взяла уже 17 золотых медалей на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, норвежцы превзошли свое же достижение (16 наград в Пекине-2022).

Больше всего медалей стране принес лыжник Йоханнес Клэбо. На этих Играх он выиграл пять гонок из пяти.

Норвегия продолжает лидировать в общем медальном зачете Милана-2026. У ближайших преследователей – команд США и Италии – по 9 золотых. Соревнования завершатся в воскресенье.