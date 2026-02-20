Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде – 17

  • Спортс
Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде.

На данный момент команда взяла уже 17 золотых медалей на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, норвежцы превзошли свое же достижение (16 наград в Пекине-2022).

Больше всего медалей стране принес лыжник Йоханнес Клэбо. На этих Играх он выиграл пять гонок из пяти.

Норвегия продолжает лидировать в общем медальном зачете Милана-2026. У ближайших преследователей – команд США и Италии – по 9 золотых. Соревнования завершатся в воскресенье.

Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЙоханнес Клэбо
logoОлимпиада-2026
logoсборная Норвегии
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Население: 5,5млн.
Да, есть ресурсы, в виде энергоносителей. Как можем понимать, главное тут- умелое распределение средств и ни одной кроны в карман.
Поздравляем!
Ответ Мононим
Население: 5,5млн. Да, есть ресурсы, в виде энергоносителей. Как можем понимать, главное тут- умелое распределение средств и ни одной кроны в карман. Поздравляем!
А еще ингаляторы для астматиков в составе сборной Норвегии!
Ответ Мононим
Население: 5,5млн. Да, есть ресурсы, в виде энергоносителей. Как можем понимать, главное тут- умелое распределение средств и ни одной кроны в карман. Поздравляем!
Ещё бы посмотреть, сколько на душу населения этих энергоносителей. А ещё учесть размеры страны, что влияет на транспортировку энергоносителей, что влечет серьезное удорожание их. А ещё до энергоносителей надо доставить рабочих и организовать там их проживание.

А так да, правильно распределяют.
Ну смотрите, на играх отсутствует одна большая страна, в которой полгода реально холодная зима и куча снега, и живет там 150 миллионов человек. И эта страна, вот удивительно, хороша в зимних видах спорта. Почему вдруг при отсутствии данной страны Норвегия сомгла побить рекорд по золотым медалям на зимних играх?
Ответ EgorArefev
Ну смотрите, на играх отсутствует одна большая страна, в которой полгода реально холодная зима и куча снега, и живет там 150 миллионов человек. И эта страна, вот удивительно, хороша в зимних видах спорта. Почему вдруг при отсутствии данной страны Норвегия сомгла побить рекорд по золотым медалям на зимних играх?
Сколько золотых медалей выиграла страна на прошлых ОИ? Население - 150 млн, много снега, хороша в зимних видах? Может 20 золотых? 15? Хотя бы 10?
Ответ EgorArefev
Ну смотрите, на играх отсутствует одна большая страна, в которой полгода реально холодная зима и куча снега, и живет там 150 миллионов человек. И эта страна, вот удивительно, хороша в зимних видах спорта. Почему вдруг при отсутствии данной страны Норвегия сомгла побить рекорд по золотым медалям на зимних играх?
норвежцы превзошли свое же достижение (16 наград в Пекине-2022).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
В Пекине же все были кажется, но и там рекорд.
Как хорошо что природа придумала норвежскую астму
Ответ TROYANom
Как хорошо что природа придумала норвежскую астму
А мы по ней вдарили нашей посконной и домотканой Легковой!💪💪💪
Ответ TROYANom
Как хорошо что природа придумала норвежскую астму
А есть данные по использованию препаратов против астмы норвежцами на этой олимпиаде?
Закономерный успех нормальной спортивной системы и здорового государства
Ответ tonyadams
Закономерный успех нормальной спортивной системы и здорового государства
закономерный итог отсутствия одной из крупнейших спортивных держав, в зимних видах спорта в том числе))
Ответ tonyadams
Закономерный успех нормальной спортивной системы и здорового государства
Не совсем здорового, с астмой
Количество комплектов медалей только растёт, поэтому закономерно, что один доминатор в каком-либо виде спорта сразу обеспечит несколько. Раньше не разыгрывалось столько медалей в том же биатлоне.
Ответ Анаис_Анаис
Количество комплектов медалей только растёт, поэтому закономерно, что один доминатор в каком-либо виде спорта сразу обеспечит несколько. Раньше не разыгрывалось столько медалей в том же биатлоне.
Вот это самое несправедливое. Есть два вида спорта - хоккей (национальный спорт Канады) и лыжня (национальный спорт Норвегии). Но Канада претендует на 2 комплекта наград, а Норвегия на 12 плюс в сменных видах ещё несколько десятков (биатлон, прыжки, двоеборье, горные лыжи, фристайл). Ну и кто круче в спорт? Формально Норвегия лидер медального зачета, а у Канады 15 медалей, из которых всего 4 золота, и вне топ-10 в зачете. Что, Канада не спортивная страна, нет. Просто одни виды спорта раздули по медалям, и самые лучшие в них берут полную авоську медалей.

Это как на летних играх, где в плавании 50 медалей разыгрывается на радость США, а в синхронном плавании всего 2, в отличие от ЧМ, где много разыгрывается, чтобы кое-кто не фармил медали в общую таблицу.
Ответ EgorArefev
Вот это самое несправедливое. Есть два вида спорта - хоккей (национальный спорт Канады) и лыжня (национальный спорт Норвегии). Но Канада претендует на 2 комплекта наград, а Норвегия на 12 плюс в сменных видах ещё несколько десятков (биатлон, прыжки, двоеборье, горные лыжи, фристайл). Ну и кто круче в спорт? Формально Норвегия лидер медального зачета, а у Канады 15 медалей, из которых всего 4 золота, и вне топ-10 в зачете. Что, Канада не спортивная страна, нет. Просто одни виды спорта раздули по медалям, и самые лучшие в них берут полную авоську медалей. Это как на летних играх, где в плавании 50 медалей разыгрывается на радость США, а в синхронном плавании всего 2, в отличие от ЧМ, где много разыгрывается, чтобы кое-кто не фармил медали в общую таблицу.
Шорт- трек раздули, голландцы там медали гребут, но напрягают норвежцы)) Всё понятно
Насчет того, насколько повлияло отсутствие РФ - см. результат прошлой олимпиады, он приведен в новости
Ответ dimonivanov
Насчет того, насколько повлияло отсутствие РФ - см. результат прошлой олимпиады, он приведен в новости
Да, но тем не менее Большунов или Ардышев могли бы одно золото у Клебо забрать, а может не одно, а уж эстафете точно бы Норвегией боролась.
Ответ dimonivanov
Насчет того, насколько повлияло отсутствие РФ - см. результат прошлой олимпиады, он приведен в новости
Да, результат ниже, и это ещё за несколько дней до конца. Ваша логика понятна, мы б забрали какие-то медали у норгов
Нужно еще больше лыжных гонок и эстафет, тогда вообще 30 будет. Это как американцы, которые за счет плавания собирали кучу медалек
Ответ Далер Гайнеев
Нужно еще больше лыжных гонок и эстафет, тогда вообще 30 будет. Это как американцы, которые за счет плавания собирали кучу медалек
а что им за счёт допинговой ходьбы что ли набирать ???
Ответ Далер Гайнеев
Нужно еще больше лыжных гонок и эстафет, тогда вообще 30 будет. Это как американцы, которые за счет плавания собирали кучу медалек
В плавании брали медали белые американцы, потом были негры в ЛА, так же пачками медали брали.
И это еще памятуйте, что закончила Помада, и рыжий Бё — в женских лыжах и мужском биатлоне хотя норги сильны (но шведки и французы сейчас сильнее), но пока что нет былой доминации. А если бы не ушли?... Норги бы уже за 20 золотых улетели...

И не надо мне говорить, что норвежцы все такие талантливые. 5 млн человек натягивают весь мир, и кучу других также небедных, и главное, больших по населению стран с их огромными спортивными традициями, накопленной методикой, опытом, базой, инфраструктурой и т.д. Ну да, конечно...
Ответ Razboynick_86
И это еще памятуйте, что закончила Помада, и рыжий Бё — в женских лыжах и мужском биатлоне хотя норги сильны (но шведки и французы сейчас сильнее), но пока что нет былой доминации. А если бы не ушли?... Норги бы уже за 20 золотых улетели... И не надо мне говорить, что норвежцы все такие талантливые. 5 млн человек натягивают весь мир, и кучу других также небедных, и главное, больших по населению стран с их огромными спортивными традициями, накопленной методикой, опытом, базой, инфраструктурой и т.д. Ну да, конечно...
Да , астматики это только низ этой пирамиды.
Ответ Razboynick_86
И это еще памятуйте, что закончила Помада, и рыжий Бё — в женских лыжах и мужском биатлоне хотя норги сильны (но шведки и французы сейчас сильнее), но пока что нет былой доминации. А если бы не ушли?... Норги бы уже за 20 золотых улетели... И не надо мне говорить, что норвежцы все такие талантливые. 5 млн человек натягивают весь мир, и кучу других также небедных, и главное, больших по населению стран с их огромными спортивными традициями, накопленной методикой, опытом, базой, инфраструктурой и т.д. Ну да, конечно...
Говоришь очевидные вещи) уже все их соседи из деревень виларибо , говорят что вилабаджо слишком быстро обезжиривают лыжи и уж очень легко дышат)
Было бы всё-таки здорово, если кто-то (наши) болтался под ногами и раздражал. И норги упустили бы ряд медалей, и для спорта это было бы прекрасно.
Ответ mbauer
Было бы всё-таки здорово, если кто-то (наши) болтался под ногами и раздражал. И норги упустили бы ряд медалей, и для спорта это было бы прекрасно.
Они и так поупускали прилично. Рагне, считаю, две должны была добавить, если б не чудо Лоллобриджиды
Ответ Прекрасный опорник с видением поля
Они и так поупускали прилично. Рагне, считаю, две должны была добавить, если б не чудо Лоллобриджиды
Драйв нет тот всё равно. "Эти русские" добавили бы эмоций всем. Со всех сторон
Норвегия шикарная страна не только в спорте
