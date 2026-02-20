Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде – 17
Норвегия установила новый рекорд по числу побед на одной зимней Олимпиаде.
Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству побед на одной зимней Олимпиаде.
На данный момент команда взяла уже 17 золотых медалей на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Таким образом, норвежцы превзошли свое же достижение (16 наград в Пекине-2022).
Больше всего медалей стране принес лыжник Йоханнес Клэбо. На этих Играх он выиграл пять гонок из пяти.
Норвегия продолжает лидировать в общем медальном зачете Милана-2026. У ближайших преследователей – команд США и Италии – по 9 золотых. Соревнования завершатся в воскресенье.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Да, есть ресурсы, в виде энергоносителей. Как можем понимать, главное тут- умелое распределение средств и ни одной кроны в карман.
Поздравляем!
А так да, правильно распределяют.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
В Пекине же все были кажется, но и там рекорд.
Это как на летних играх, где в плавании 50 медалей разыгрывается на радость США, а в синхронном плавании всего 2, в отличие от ЧМ, где много разыгрывается, чтобы кое-кто не фармил медали в общую таблицу.
И не надо мне говорить, что норвежцы все такие талантливые. 5 млн человек натягивают весь мир, и кучу других также небедных, и главное, больших по населению стран с их огромными спортивными традициями, накопленной методикой, опытом, базой, инфраструктурой и т.д. Ну да, конечно...