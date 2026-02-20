Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде-2026

Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс заявила, что масс-старт на Олимпиаде-2026, который пройдет 21 февраля, станет последней гонкой в ее спортивной карьере.

31-летняя Пройс – двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр, победительница общего зачета Кубка мира в сезоне-2024/25.

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру, она кажется мне просто невероятной. Это было безумно захватывающее время с огромным количеством особенных моментов. Конечно, были и неудачи. В плане здоровья мне приходилось снова и снова бороться.

После стольких лет в профессиональном спорте я чувствую, что настал подходящий момент для того, чтобы открыть новую главу в жизни», – сказала спортсменка.

Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!