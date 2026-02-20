37

Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде-2026

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс заявила, что масс-старт на Олимпиаде-2026, который пройдет 21 февраля, станет последней гонкой в ее спортивной карьере. 

31-летняя Пройс – двукратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр, победительница общего зачета Кубка мира в сезоне-2024/25. 

«Когда я оглядываюсь на свою карьеру, она кажется мне просто невероятной. Это было безумно захватывающее время с огромным количеством особенных моментов. Конечно, были и неудачи. В плане здоровья мне приходилось снова и снова бороться. 

После стольких лет в профессиональном спорте я чувствую, что настал подходящий момент для того, чтобы открыть новую главу в жизни», – сказала спортсменка. 

Схватка за Кубок мира до последних метров – и падения. Что за развязка в биатлоне!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Merkur.de
37 комментариев
Помню Франциску ещё юниоркой дебютанткой, начала выступать во времена Хенкель, а теперь уже пора и ей уйти из спорта. Спортсменка безусловно талантливая, ещё на ЧМ2015 в 20 лет выиграла личное серебро и золото в эстафете, в том же году МХГ в масстарте. А дальше сплошные проблемы со здоровьем, из-за этого чуть не закончила карьеру в 2017м. Но на закате карьеры смогла выиграть золото ЧМ и БХГ, так что может гордиться собой. Удачи в дальнейшей жизни.
А Домрачева была вечно фторой, в тени Королевы Нойнер.
За Пройс болела ещё с юниоров и когда они вместе с Дальмайер перешли во взрослые. Да ещё успела на закате карьеры взять Кубок, молодец. Удачи ей на гражданке.
Завтра еще есть шанс, даже на золото!
Завтра еще есть шанс, даже на золото!
Есть, у нее было много шансов до самой последней стрельбы стоя. Там она провалила все что можно и не можно. Самая слабая ментально прима немецкого биатлона, по количеству упущенных побед лишним промахом даст фору очень многим. Пусть уходит, совсем не жалко и никакого следа в биатлоне за собой не оставит, ее отсутствие не будет сильно заметно. Это вам не Нойнер и не Далмайер.
