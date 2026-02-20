Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на гала-шоу Олимпиады, но ISU ей не разрешил
Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на Олимпиаде.
Российская фигуристка Аделия Петросян хотела сделать совместный показательный номер с Петром Гуменником, чтобы представить его на гала-шоу Олимпиады.
Фигуристка обратилась с этим вопросом в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Федерация проконсультировалась с Международным союзом конькобежцев (ISU), который, в свою очередь, не разрешил фигуристам выступить вместе.
Петросян и Гуменник заняли 6-е места в личном турнире на Олимпиаде-2026. Аделию пригласили принять участие в гала-шоу, Петра – нет.
Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде пройдут 21 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Не пригласить Петра с трансформером или Дюной - просто жесть
Спасибо малышке Адель, что попыталась
Но мы же готовы на любые унижения...
Его показалка была бы лучшей, там ни Кагияма ни Илья рядом не стояли.
Спасибо, Аделия, что попыталась, Но это было так же невозможно, как и ваши медали на этой Олимпиаде
Первые ОИ, после которых такой... мерзкий что ли... осадок 👎
Конечно, были разочарования и раньше, но в этот раз побит рекорд по отрицательным эмоциям...
Пете лучи поддержки! Он очень классный и талантливый 🫶 пусть у него дальше все будет хорошо!
Пусть и дома в России.
Наша олимпийская пара.