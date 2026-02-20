133

Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на гала-шоу Олимпиады, но ISU ей не разрешил

Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян хотела сделать совместный показательный номер с Петром Гуменником, чтобы представить его на гала-шоу Олимпиады

Фигуристка обратилась с этим вопросом в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Федерация проконсультировалась с Международным союзом конькобежцев (ISU), который, в свою очередь, не разрешил фигуристам выступить вместе. 

Петросян и Гуменник заняли 6-е места в личном турнире на Олимпиаде-2026. Аделию пригласили принять участие в гала-шоу, Петра – нет. 

Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде пройдут 21 февраля.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Коротко об этой Олимпиаде - спасибо, что дышать можно
Ответ Vendetta4111323
Коротко об этой Олимпиаде - спасибо, что дышать можно
Через раз
Ответ Vendetta4111323
Коротко об этой Олимпиаде - спасибо, что дышать можно
Скорее бы она уже закончилась. Нет сил уже наблюдать такое отношение к ребятам
Ну что за непруха 💔

Не пригласить Петра с трансформером или Дюной - просто жесть

Спасибо малышке Адель, что попыталась
Ответ pavrinas
Ну что за непруха 💔 Не пригласить Петра с трансформером или Дюной - просто жесть Спасибо малышке Адель, что попыталась
Это не непруха, а макание в известную субстанцию и еще один повод для раздора.
Но мы же готовы на любые унижения...
ISU как будто полностью спрятали Петю. Не выставили никаких видео его прокатов, не позвали в показалку, а теперь еще даже с Аделией не разрешают выйти. Как будто Петя им чем-то неудобен…
Ответ Sportsfan
ISU как будто полностью спрятали Петю. Не выставили никаких видео его прокатов, не позвали в показалку, а теперь еще даже с Аделией не разрешают выйти. Как будто Петя им чем-то неудобен…
Так он мало того, что выдал сильный чистый прокат в произвольной, так ещё и внешне очень выделяется среди остальных фигуристов. Ису - бедолаги, не хотят, чтобы у Гуменника по всему миру фанбаза появилась.
Ответ Афанасия
Так он мало того, что выдал сильный чистый прокат в произвольной, так ещё и внешне очень выделяется среди остальных фигуристов. Ису - бедолаги, не хотят, чтобы у Гуменника по всему миру фанбаза появилась.
Японцы по сравнению с Гоголевым и Петром - карлики ))
Как же они боятся, что будет виден уровень некомпетентности и предвзятости, который убрал прекрасного Петра подальше от подиума.
Его показалка была бы лучшей, там ни Кагияма ни Илья рядом не стояли.
Спасибо, Аделия, что попыталась, Но это было так же невозможно, как и ваши медали на этой Олимпиаде
Не так важно, чья именно инициатива была на самом деле. Главное, что эта попытка вообще была -- как ответ тем, кто призывал Аделию отказаться от показательных :)
Очень неприятно из-за Петра (((
Первые ОИ, после которых такой... мерзкий что ли... осадок 👎
Конечно, были разочарования и раньше, но в этот раз побит рекорд по отрицательным эмоциям...
Пете лучи поддержки! Он очень классный и талантливый 🫶 пусть у него дальше все будет хорошо!
Ответ Ева Майская
Очень неприятно из-за Петра ((( Первые ОИ, после которых такой... мерзкий что ли... осадок 👎 Конечно, были разочарования и раньше, но в этот раз побит рекорд по отрицательным эмоциям... Пете лучи поддержки! Он очень классный и талантливый 🫶 пусть у него дальше все будет хорошо!
А после Камилы не было осадка? С тех олимпийских игр все и началось
Ответ МартаМ
А после Камилы не было осадка? С тех олимпийских игр все и началось
Такого не было. Сочувствовала Камиле, но лично для меня это совсем другая история.
Петра засудили. Могли и позвать на гала. В качестве слабого утешения..
Ответ Khronick
Петра засудили. Могли и позвать на гала. В качестве слабого утешения..
Нужно спрятать следы своего преступления
Ответ Khronick
Петра засудили. Могли и позвать на гала. В качестве слабого утешения..
за него не платили
Надо всё-таки показать этот номер.
Пусть и дома в России.
Наша олимпийская пара.
Ответ Khronick
Надо всё-таки показать этот номер. Пусть и дома в России. Наша олимпийская пара.
Да, пусть хотя бы в России покажут.
После этой олимпиады лично я выхолощена эмоционально , хлеще самих спортсменов наверное , даже комментировать не хочется . Пустота.
Ответ веселушка
После этой олимпиады лично я выхолощена эмоционально , хлеще самих спортсменов наверное , даже комментировать не хочется . Пустота.
Я разболелась даже из-за этой Олимпиады. :(
Ответ веселушка
После этой олимпиады лично я выхолощена эмоционально , хлеще самих спортсменов наверное , даже комментировать не хочется . Пустота.
Вы не одиноки. У меня также. Обида за Петю и всю эту ситуацию с его оценками полностью убила у меня ощущение праздника спорта. Так ждала её, и теперь жду не дождусь, чтобы она наконец закончилась и ушла из информационной ленты.
И почему не разрешили!? Квителашвили же разрешали в совместных номерах с российскими фигуристками на международке выступать. Аделия молодец, хотела, чтобы люди и Петра тоже увидели.
