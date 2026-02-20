Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на гала-шоу Олимпиады, но ISU ей не разрешил

Петросян хотела показать совместный номер с Гуменником на Олимпиаде.

Российская фигуристка Аделия Петросян хотела сделать совместный показательный номер с Петром Гуменником , чтобы представить его на гала-шоу Олимпиады .

Фигуристка обратилась с этим вопросом в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Федерация проконсультировалась с Международным союзом конькобежцев (ISU), который, в свою очередь, не разрешил фигуристам выступить вместе.

Петросян и Гуменник заняли 6-е места в личном турнире на Олимпиаде-2026. Аделию пригласили принять участие в гала-шоу, Петра – нет.

Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде пройдут 21 февраля.