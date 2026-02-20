  • Спортс
  • Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»
56

Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»

Амаяк Акопян пожелал российским спортсменам успехов и новых побед.

Заслуженный артист России Амаяк Акопян пожелал российским спортсменам новых побед. 

— Как вы относитесь к тому, что со стороны международных федераций продолжается дискриминация российских спортсменов?

— Я объездил полмира, гастролировал более чем в 70 странах, посещал Олимпийские игры в Москве и Саппоро, поддерживал наших советских спортсменов, был счастлив, когда они становились чемпионами и призерами.

Я выступал для знаменитых спортсменов всего мира — для итальянцев, французов, японцев, и они всегда радовались нашим артистам, аплодировали нам. Я очень люблю фигурное катание, моя карьера в кинематографе началась со спортивного фильма «Фантазия на тему любви», где я общался с нашими прославленными фигуристами Андреем Витманом и Мариночкой Зуевой, Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Был на трибуне, когда Людмилочка и Александр побеждали всех своих соперников, это было выдающееся искусство на льду, радость, душевный подъем. А сейчас очень печально и тревожно от того, что много наших замечательных, перспективных и талантливых ребят не могут выступать на соревнованиях. Считаю, это оскорбительно для них.

Наши спортсмены, ученые, артисты эстрады и цирка, актеры, режиссеры и музыканты приезжали и побеждали, потому что были лучшими. На всех континентах все нам завидуют. Когда приезжал [Игорь] Моисеев, ему стоя аплодировал весь мир, аналогично было, когда выступали я и мой отец Арутюн Амаякович Акопян. Я выступал перед президентами и шейхами, перед Муаммаром Каддафи, Майклом Джексоном, Жаном Маре. И я мечтаю и уверен в том, что и нашим спортсменам будут стоя аплодировать.

— Нашим фигуристам на Олимпиаде в Милане тоже аплодировал весь зал. О чем‑то это да говорит?

— Так и должно быть! Неважно, что они остались без медалей. У меня их тонна, а что толку? О спортсменах, артистах цирка и других творческих людях помнят за их выступления.

— Раскройте секрет, как очаровать зрителя?

— Надо родиться очаровательным человеком, как Амаяк Акопян. Среди наших спортсменов было много таких людей. Витман и Зуева, Пахомова и Горшков очаровывали публику, Ирочка Роднина со слезами на глазах стояла на пьедестале, когда поднимался советский флаг, вся страна это видела. Она плакала, и потому, что она лучше всех, и потому, что она из СССР, где рождались самые лучшие спортсмены.

Драгоценные алмазы моего сердца, драгоценные жемчужины моей души, что бы ни было, вы по возможности должны выступать и побеждать несмотря ни на что. Это наш девиз, он был, есть и будет. Удач вам, процветаний, чудесных благ и волшебных озарений в спорте желает вам Амаяк Акопян, — сказал Акопян.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ляськи-масяськи, сим-салабим, ахалай-махалай. Надо дунуть обязательно, если не дунуть, ничего не получится (с)
Ответ 3a_3eHuT
Ляськи-масяськи, сим-салабим, ахалай-махалай. Надо дунуть обязательно, если не дунуть, ничего не получится (с)
Ну, признаться честно если дунуть то магия возможна)
Наркотики - зло.
Ответ BillShen
Ну, признаться честно если дунуть то магия возможна) Наркотики - зло.
Чел, ты не в теме
Ахаха, кто-то в соседней теме про Петросяна его призывал, и он тут
Ответ Герман Сергеевич
Ахаха, кто-то в соседней теме про Петросяна его призывал, и он тут
Колдун.:)))))))))))))
Ответ Герман Сергеевич
Ахаха, кто-то в соседней теме про Петросяна его призывал, и он тут
Магия, не иначе
Ахалай-махалай
Ты в Милане выступай
прозвоны вышли на новый уровень
Ответ Ксения Сычева
прозвоны вышли на новый уровень
Прозвоны, которые мы заслужили...
Амаяк Акопян - наш чувак!
Как и 30 с хреном лет назад, как я помню, смотрел его выступления по телевизору. ..эхх лять. Пойду выпью, что ли
Ответ Adeen
Амаяк Акопян - наш чувак! Как и 30 с хреном лет назад, как я помню, смотрел его выступления по телевизору. ..эхх лять. Пойду выпью, что ли
Тоже вспомнилось)
Петросян
Акопян
А другие почему молчат?
Ответ Khronick
Петросян Акопян А другие почему молчат?
Ляськи-Масяськи застудили
Жил-был армянин. Звали его Акопян. Каждый вечер он садился
под чинарой, скручивал косячок и смoтрел на звезды. Однажды
ему скучно стало сидеть одному. Тогда он купил себе собаку,
назвал ее Арарат, научил скручивать косячок, и теперь каждый
вечер они вдвоем курили под чинарой и смотрели на звезды.
Как-то с утра к нему пришли соседи и сказали:
- Акопян! У тебя такая умная собака! Она сама забивает косячок!
Да на собачьих бегах в Ереване она завоюет первый приз!
Акопян согласился и повез Арарата на бега. Дали старт - Арарат
бежит последним. Первый круг, второй - Арарат последний. На
третьем круге вообще сошел с дистанции. Акопян подбегает к нему:
- Ну что ж ты? Ты же мог завоевать первый приз!
А Арарат смотрит на него и отвечает:
- Послушай, Акопян, а нам это надо?...
Ответ Владимир Демин_1116610386
Жил-был армянин. Звали его Акопян. Каждый вечер он садился под чинарой, скручивал косячок и смoтрел на звезды. Однажды ему скучно стало сидеть одному. Тогда он купил себе собаку, назвал ее Арарат, научил скручивать косячок, и теперь каждый вечер они вдвоем курили под чинарой и смотрели на звезды. Как-то с утра к нему пришли соседи и сказали: - Акопян! У тебя такая умная собака! Она сама забивает косячок! Да на собачьих бегах в Ереване она завоюет первый приз! Акопян согласился и повез Арарата на бега. Дали старт - Арарат бежит последним. Первый круг, второй - Арарат последний. На третьем круге вообще сошел с дистанции. Акопян подбегает к нему: - Ну что ж ты? Ты же мог завоевать первый приз! А Арарат смотрит на него и отвечает: - Послушай, Акопян, а нам это надо?...
Это к чему?
Ответ Андрей Дутов_1117047539
Это к чему?
Это смешно
Неплохо про себя рассказал в ответах на вопросы)
Амаяк Акопян...офигеть...кого раскопали...я думал он умер тысячу лет назад
Ответ Fair_play
Амаяк Акопян...офигеть...кого раскопали...я думал он умер тысячу лет назад
Коннор Маклауд знаешь? Он у Акопяна учился
Ответ Fair_play
Амаяк Акопян...офигеть...кого раскопали...я думал он умер тысячу лет назад
Он еще не такой старый) Вполне себе бодренький. В документальных передачах частенько появляется, о молодости своей рассказывает
Смешно.)
Следующий Галустян?
Рекомендуем