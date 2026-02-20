Амаяк Акопян обратился к российским спортсменам: «Драгоценные алмазы моего сердца, вы должны выступать и побеждать несмотря ни на что»

Амаяк Акопян пожелал российским спортсменам успехов и новых побед.

— Как вы относитесь к тому, что со стороны международных федераций продолжается дискриминация российских спортсменов?

— Я объездил полмира, гастролировал более чем в 70 странах, посещал Олимпийские игры в Москве и Саппоро, поддерживал наших советских спортсменов, был счастлив, когда они становились чемпионами и призерами.

Я выступал для знаменитых спортсменов всего мира — для итальянцев, французов, японцев, и они всегда радовались нашим артистам, аплодировали нам. Я очень люблю фигурное катание, моя карьера в кинематографе началась со спортивного фильма «Фантазия на тему любви», где я общался с нашими прославленными фигуристами Андреем Витманом и Мариночкой Зуевой, Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Был на трибуне, когда Людмилочка и Александр побеждали всех своих соперников, это было выдающееся искусство на льду, радость, душевный подъем. А сейчас очень печально и тревожно от того, что много наших замечательных, перспективных и талантливых ребят не могут выступать на соревнованиях. Считаю, это оскорбительно для них.

Наши спортсмены, ученые, артисты эстрады и цирка, актеры, режиссеры и музыканты приезжали и побеждали, потому что были лучшими. На всех континентах все нам завидуют. Когда приезжал [Игорь] Моисеев, ему стоя аплодировал весь мир, аналогично было, когда выступали я и мой отец Арутюн Амаякович Акопян. Я выступал перед президентами и шейхами, перед Муаммаром Каддафи, Майклом Джексоном, Жаном Маре. И я мечтаю и уверен в том, что и нашим спортсменам будут стоя аплодировать.

— Нашим фигуристам на Олимпиаде в Милане тоже аплодировал весь зал. О чем‑то это да говорит?

— Так и должно быть! Неважно, что они остались без медалей. У меня их тонна, а что толку? О спортсменах, артистах цирка и других творческих людях помнят за их выступления.

— Раскройте секрет, как очаровать зрителя?

— Надо родиться очаровательным человеком, как Амаяк Акопян. Среди наших спортсменов было много таких людей. Витман и Зуева, Пахомова и Горшков очаровывали публику, Ирочка Роднина со слезами на глазах стояла на пьедестале, когда поднимался советский флаг, вся страна это видела. Она плакала, и потому, что она лучше всех, и потому, что она из СССР, где рождались самые лучшие спортсмены.

Драгоценные алмазы моего сердца, драгоценные жемчужины моей души, что бы ни было, вы по возможности должны выступать и побеждать несмотря ни на что. Это наш девиз, он был, есть и будет. Удач вам, процветаний, чудесных благ и волшебных озарений в спорте желает вам Амаяк Акопян, — сказал Акопян.