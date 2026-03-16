  • «Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях

Филиппов высказался о «гусарских презервативах», которые привез на Олимпиаду.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, что лыжник Савелий Коростелев не стал забирать гусарские презервативы после соревнований в Италии.

В феврале в Олимпийских деревнях Милана и Кортина-д’Ампеццо сообщали о дефиците средств контрацепции, на что Коростелев пошутил: «Ни гондонов, ни смартфонов» (имея в виду, что организаторы также не подарили российским атлетам смартфоны от спонсоров). Позже Филиппов ответил: «Братан, я гусарские привез, на закрытии поделюсь!»

– Вы лыжнику Савелию Коростелеву гусарские презервативы передали?

– Нет, не передал, он отказался, – цитирует Филиппова ТАСС.

В интервью Sport24 Филиппов также ответил на вопрос о порноактрисе Мэри Рок, которая предложила Коростелеву «16-часовой секс-марафон» в случае завоевания медали на Олимпиаде.

– Не было подобных предложений, как Савелию Коростелеву от порноактрисы?

– Ха-ха, нет. Таких предложений мне не поступало.

– Савелий справился бы с ней за 16 часов?

– Он вроде бы говорил, что ему это много. Мне кажется, если с небольшими перерывами на еду и воду, можно и справиться, – приводит слова Филиппова Sport24.

«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
3 комментария
Потихоньку разговоры от секунд и тренировок, результатов пошли ниже пояса, трусы, изделия интимной гигиены дальше то что ?
Потихоньку разговоры от секунд и тренировок, результатов пошли ниже пояса, трусы, изделия интимной гигиены дальше то что ?
Самотыки!
Позорище больше говорить не о чем
Материалы по теме
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
12 марта, 09:14
Норвежский журналист Салтведт: «Похоже, Коростелев становится новым лидером российских лыж и сменяет Большунова»
8 марта, 16:25
Рекомендуем
Главные новости
Варвара Ворончихина: «Видеть на верхней ступени пьедестала флаг, слушать гимн страны — это невероятно, это внутренняя гордость»
сегодня, 15:36
Иван Голубков: «После недопуска к Пекину был совершенно разбит психологически»
сегодня, 15:11
Тренер паралимпийцев Громова о Милане-2026: «Даже если бы нас не приняли в Кремле и не одели в Bosco, мы бы все равно выступили так же»
сегодня, 15:06
Тренер паралимпийцев Громова: «Изначально со стороны иностранцев ощущалось напряжение. А на закрытии мы спокойно болтали даже про политику»
сегодня, 15:01
Нисканен не выступит в финале Кубка мира в США
сегодня, 14:36
Филиппов о серебре Олимпиады: «У меня в заметках на телефоне есть все подарки, которые обещали. Хочу их забрать, чтобы не бросали слова на ветер»
сегодня, 12:48
Ски-альпинист Филиппов о возможном переходе в биатлон: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России»
сегодня, 12:39
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
сегодня, 11:16
17‑летняя горнолыжница Юлия Мельникова стала чемпионкой России в гигантском слаломе
сегодня, 10:58
Дмитрий Песков: «Президент Путин вместе со всей Россией радуется блистательному выступлению паралимпийцев»
сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
сегодня, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
14 марта, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
14 марта, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Рекомендуем