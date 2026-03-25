Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам

Одерматт и Шиффрин выиграли общие зачеты Кубка мира-2025/26 по горным лыжам.

Швейцарец Марко Одерматт и американка Микаэла Шиффрин выиграли общие зачеты Кубка мира по горным лыжам в сезоне-2025/26.

Горные лыжи

Кубок мира-2025/26

Общий зачет

Мужчины

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1625

2. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 1058

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 936

4. Лоик Мейар (Швейцария) – 923

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 821

6. Тимон Хауган (Норвегия) – 776

Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1410

2. Эмма Айхер (Германия) – 1323

3. Камилла Раст (Швейцария) – 1049

4. София Годжа (Италия) – 982

5. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 815

6. Пола Молтцан (США) – 784

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Красивый финал битвы за женский глобус. Мика сделала все как надо!
Горные лыжи. Кубок мира. Хауган победил в слаломе, Мейар – 2-й, Халльберг – 3-й
сегодня, 13:44
Горнолыжница Шиффрин завоевала Большой хрустальный глобус в шестой раз в карьере и повторила рекорд Мозер-Прелль
сегодня, 13:21
Горные лыжи. Кубок мира. Гренье выиграла гигантский слалом, Холтманн – 2-я, Шайб – 3-я, Шиффрин – 11-я
сегодня, 13:03
Сервисмен Уфтиков о подготовке лыж без фтора: «Не хватило времени, чтобы попробовать все варианты. Возможно, что‑то могло сработать лучше»
сегодня, 08:28
Сервисмен Уфтиков о работе на Кубке мира: «Когда я пришел получать ключи от бокса и в графе «страна» указал AIN, люди начали переглядываться: «Что это такое? Россия? Так бы сразу и сказал!»
сегодня, 08:09
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
сегодня, 06:07
Алексей Петухов: «Большунов мог бы завоевывать медали в каждой гонке Олимпиады. Удивляюсь, как он ищет мотивацию бегать в России»
вчера, 20:30
Алексей Петухов: «Не хочется, чтобы страдало целое поколение наших лыжников. Главное – вовремя надавить на FIS, дать им по рукам»
вчера, 20:13
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Холденер – 2-я, Айхер – 3-я
вчера, 16:57
Горные лыжи. Кубок мира. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе в Лиллехаммере и взял малый хрустальный глобус в дисциплине
вчера, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем