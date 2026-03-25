Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам

Швейцарец Марко Одерматт и американка Микаэла Шиффрин выиграли общие зачеты Кубка мира по горным лыжам в сезоне-2025/26.
Горные лыжи
Кубок мира-2025/26
Общий зачет
Мужчины
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1625
2. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 1058
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 936
4. Лоик Мейар (Швейцария) – 923
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 821
6. Тимон Хауган (Норвегия) – 776
Женщины
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1410
2. Эмма Айхер (Германия) – 1323
3. Камилла Раст (Швейцария) – 1049
4. София Годжа (Италия) – 982
5. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 815
6. Пола Молтцан (США) – 784
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Красивый финал битвы за женский глобус. Мика сделала все как надо!
