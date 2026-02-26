Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»

Велогонщик Закарин: то, что к Играм допустили только двух лыжников – безобразие.

Велогонщик Ильнур Закарин заявил, что разочарован тем, что на Олимпиаду-2026 допустили только 13 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры прошли в Италии с 6 по 22 февраля. Ски-альпинист Никита Филиппов стал единственным россиянином, завоевавшим медаль.

– Ильнур, вы наблюдали за зимней Олимпиадой и за какими видами спорта следили?

– В первую очередь за теми, где допустили российских спортсменов. Мне нравятся лыжные гонки, болел за наших лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Также следил за результатами шорт-трека.

Несмотря на то что наших не допустили, наблюдал за хоккейным турниром. А то, что на эти Игры по политическим причинам допустили всего 13 человек из России, – конечно, был разочарован. На мой взгляд, это неправильно.

Обидно за профессиональных спортсменов, которые огромное количество времени тратят на подготовку к соревнованиям и в конечном итоге их не допускают до таких значимых турниров. К примеру, у нас в России очень сильная лыжная школа, и когда до старта в конечном итоге допустили всего двоих спортсменов – это безобразие, – сказал Закарин.

