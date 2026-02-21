Страсти вокруг Винисиуса, главу РУСАДА обвиняют в сокрытии допинга в 2014-м, Рублев уступил Алькарасу, интервью Глушенкова и другие новости

1. Накал вокруг Винисиуса и расистского скандала (игрок «Бенфики» Престианни якобы назвал вингера «Реала «обезьяной») не спадает. Бразильская конфедерация обратилась в ФИФА и УЕФА с призывом к «строгим мерам» в отношении причастных. Тренер «Мадрида» Альваро Арбелоа дал понять, что «сливочные» были готовы уйти с поля и настаивает: «Мы не должны изображать жертву провокатором . Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты». Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью признал : «Непросто эмоционально справиться со всем, что произошло и продолжает происходить».

Гари Линекер заявил: «Возлагать вину на Винисиуса нелепо и неправильно. У Моуринью хватило наглости обвинить его за празднование гола – это газлайтинг ». Выступил Пеп Гвардиола: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу . Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры». Венсан Компани поддержал бразильца: «Реакция Винисиуса не может быть поддельной . Всегда дипломатичный Мбаппе четко выразил, что слышал. На видео фанаты показывают жесты обезьяны».

2. В FONBET КХЛ «Авангард» дома победил «Сибирь» (2:1 Б), «Трактор» обыграл «Северсталь» (5:2), «Металлург» одолел «Амур» (3:1), «Спартак» уступил «Нефтехимику» (0:2) и другие результаты дня .

3. Информатор утверждает, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова участвовала в сокрытии допинга после Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает The New York Times. Логинова заявила : «Планирую жестко реагировать на публикации клеветнического характера – с материальными исками к изданию».

4. Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков дал яркое интервью. Высказался о своей игре: «Я себя на поле не терял. Мне нечего доказывать, все знают, что я за продукт . Начал делать то, что умею – игра пошла. Поступаю по наитию, я не робот». Объяснил лидерство «Краснодара»: «У них стабильная команда, не приходит по 5 человек в трансферные окна , играют одни и те же. У «Зенита» не было одинакового состава за 18 игр». Сделал заявление про новичков петербуржцев: «Джона Джона проверим на искусственном поле в Оренбурге или в Калининграде в минус пять, вот и будем говорить. Дуран? Кевина Дюрэнта знаю, в НБА играет». Заверил, что ничего не перенял бы у бразильцев «Зенита»: «Пусть они у меня себе почерпнут . У Вендела пофигизм только». Рассказал, как расслабляется и оценивает свои достижения: «Могу взять пивко на пляже и не ограничивать себя в количестве . Как карьера складывается, так и должно быть. Получится выиграть РПЛ – круто, не получится – ну и ладно». Заявил, что не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет». Верит в о Соболева: «Скоро выстрелит . Есть пример Рафиньи из «Барсы».

5. «Бруклин» проиграл «Оклахоме» (86:105) в матче чемпионата НБА, Егор Дёмин набрал 3 очка и сделал 5 подборов. Результаты игрового дня – здесь .

6. Действующий чемпион Андрей Рублев уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу в полуфинале в Дохе, Якуб Меньшик проиграл Артуру Фису. Джессика Пегула отыграла сет и брейк у Аманды Анисимовой в полуфинале в Дубае, Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.

7. В МЛС будут паузы в связи с Рамаданом , лига добавит 60-секундный перерыв на питье и отложит начало матчей, совпадающих с моментом прерывания поста. В Австралии клубы и судьи могут запрашивать 90-секундный перерыв после захода солнца. Вингер «Барселоны» Ямаль с другом выложили фото в традиционных одеждах по случаю священного для мусульман месяца.

8. Леклер показал лучшее время в 3-й день третьих тестов «Формулы-1» в Бахрейне, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й. «Хонда» ограничила программу финального дня тестов из-за нехватки комплектующих и проблем с мотором. «Астон Мартин» досрочно завершил работу на тестах, команда проехала 6 кругов за день и 128 за 3 дня.

9. Минское «Динамо» подтвердило уход Игоря Горбенко из тренерского штаба. Сообщалось, что Квартальнов может покинуть клуб вслед за помощником, но Дмитрий продолжит работать до конца сезона: «Ребята уговорили тренера остаться».

10. Немецкий «Вердер» отказался от тура по США из-за действий ICE, «не соответствующих ценностям» клуба. Агенты Иммиграционной и таможенной службы убили двух человек в Миннеаполисе в январе

Дайджест главных новостей Олимпиады-2026 : Канада и США сыграют в хоккейном финале, у биатлониста Лагрейда пятая медаль на Играх-2026, Норвегия побила рекорд общего зачета и другие олимпийские новости.

Цитаты дня:

Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «То, что мы даем – лучше, чем в Канаде и США . Это честное мнение детей и их родителей. Очень много крутых отзывов, что мы работаем правильно»

Смородская о росте цен: «Очень ощутимо, как тут не заметишь. Много штрафов напридумывали – скоро будут за то, что неправильно дышишь воздухом . Ну, жизнь трудная, что поделать»

Вячеслав Фетисов: «Мы умели делать клюшки из елок в свое время . Смотришь в окно, какая большая елка выносится, и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо, амортизация получалась»

«Арсенал» – это прекрасный зять, как мы говорим в Нидерландах. Ни одного футболиста мирового класса . Играть умеют, но никто из них не добился бы успеха в «Реале». Ван дер Варт о команде

Бьорндален о том, на каких языках он и Домрачева общаются с детьми: «Я на норвежском, дети с мамой – на русском, вместе – на английском . Вот так у нас все устроено»

«50 лет дна – это точно продуманная история для хайпа». Егоров об удаленном фото «Динамо»

Баскетболист «Детройта» Каннингем «Я лучший американский игрок »