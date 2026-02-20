⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Феррейра выиграл золото хаф-пайпе, Сильдару – 2-й, Маккай – 3-й

Фристайлист Алекс Феррейра выиграл золото в хаф-пайпе на Олимпиаде-2026.

Американский фристайлист Алекс Феррейра победил в хаф-пайпе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

1. Алекс Феррейра (США) – 93,75

2. Хенри Сильдару (Эстония) – 93,00

3. Брендан Маккай (Канада) – 91,00

4. Ник Геппер (США) – 89,00

5. Бирк Ирвинг (США) – 88,00

6. Гас Кенуорти (Великобритания) – 84,75