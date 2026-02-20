⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Феррейра выиграл золото хаф-пайпе, Сильдару – 2-й, Маккай – 3-й
Фристайлист Алекс Феррейра выиграл золото в хаф-пайпе на Олимпиаде-2026.
Американский фристайлист Алекс Феррейра победил в хаф-пайпе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Хаф-пайп, мужчины
1. Алекс Феррейра (США) – 93,75
2. Хенри Сильдару (Эстония) – 93,00
3. Брендан Маккай (Канада) – 91,00
4. Ник Геппер (США) – 89,00
5. Бирк Ирвинг (США) – 88,00
6. Гас Кенуорти (Великобритания) – 84,75
Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!
Не понравился
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сильдару! Превзошел сестру. Красава!
Эстонец в медалях, получается.
Много жёстких падений было
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем