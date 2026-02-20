Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья»

Жулин об Олимпиаде-2026: Валиева разорвала бы всех в клочья.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил итоги женского турнира на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Уровень нашего катания четыре года назад был феноменальным. Никто близко не может подойти к этому уровню – Трусова , Валиева , Щербакова . Если бы у Валиевой не было четырехлетнего бана, то она спокойно бы разорвала всех в клочья.

Но сегодня Лью потрясающе прокаталась. Да, без четверных. Но это было фантастическое женское катание. Сейчас такой период времени, когда нет русских фигуристов. И они этим пользуются», – сказал Жулин «СЭ».

«Алиса Лью была фантастическая. Несмотря на то, что у нее не было выдающегося контента. Но девочка каталась, как будто она на показательных выступлениях, что в короткой, что в произвольной программах. Она каталась в кайф. Как она умеет так делать – не знаю. Это было потрясающее женское катание», – добавил тренер.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место.

«Риск прыгать четверной был оправдан. Если бы она его не прыгала, то шансов не было бы никаких вообще. У нее был обычный прокат, явно не чемпионский. Аделия совсем не вышла наверх на четверном, начала его крутить на полувысоте», – цитирует Жулина «Совспорт» .