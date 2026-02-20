181

Жулин об Олимпиаде-2026: «Если бы у Валиевой не было бана, она спокойно бы разорвала всех в клочья»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил итоги женского турнира на Олимпиаде-2026 в Милане.

Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

«Уровень нашего катания четыре года назад был феноменальным. Никто близко не может подойти к этому уровню – Трусова, Валиева, Щербакова. Если бы у Валиевой не было четырехлетнего бана, то она спокойно бы разорвала всех в клочья.

Но сегодня Лью потрясающе прокаталась. Да, без четверных. Но это было фантастическое женское катание. Сейчас такой период времени, когда нет русских фигуристов. И они этим пользуются», – сказал Жулин «СЭ».

«Алиса Лью была фантастическая. Несмотря на то, что у нее не было выдающегося контента. Но девочка каталась, как будто она на показательных выступлениях, что в короткой, что в произвольной программах. Она каталась в кайф. Как она умеет так делать – не знаю. Это было потрясающее женское катание», – добавил тренер.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место.

«Риск прыгать четверной был оправдан. Если бы она его не прыгала, то шансов не было бы никаких вообще. У нее был обычный прокат, явно не чемпионский. Аделия совсем не вышла наверх на четверном, начала его крутить на полувысоте», – цитирует Жулина «Совспорт».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
Малинин должен был разорвать всех в клочья. И?
Ответ Bartez1986
Малинин должен был разорвать всех в клочья. И?
И облажался, причём находясь в идеальной позиции. Еслиб у нас так произошло - тут нашли бы 100500 виноватых (командник, федерация, чиновники, Тутберидзе, организаторы, спонсоры, дельцы и бизнесмены, желчная аудитория, хейтеры и т.п.). А по факту парень просто не вывез и всё, всё банально просто, не справился с давлением и эмоциями. Хорошо что в команднике хоть золото взял, а то бы вообще выглядело как полнейшее фиаско...
Если бы у бабушки... ну вы поняли.
Ответ Vvild
Если бы у бабушки... ну вы поняли.
А там был дедушка ...
Ответ Vvild
Если бы у бабушки... ну вы поняли.
Французы это называют: красноречие на лестнице
На чем основаны выводы? На её катании 4 года назад? Так Петросян всего год назад всех бы разорвала, включая Валиеву, и что? Откуда кто может знать, как была бы готова сейчас Камилла.
Ответ Другая_
На чем основаны выводы? На её катании 4 года назад? Так Петросян всего год назад всех бы разорвала, включая Валиеву, и что? Откуда кто может знать, как была бы готова сейчас Камилла.
Комментарий скрыт
Ответ Вика Д.
Комментарий скрыт
Мы сейчас сравниваем Валиеву 2022 года и Петросян 2026? Чтоб я понимала суть разговора)
Типикал русская фигурка момент 😂
Добить своего спортсмена, попричитать о более заслуженной, вот бы она откатала, размазала бы всех (
Ответ RMandYNWA
Типикал русская фигурка момент 😂 Добить своего спортсмена, попричитать о более заслуженной, вот бы она откатала, размазала бы всех (
Самые адекваты тут я уже понял кто - парни с футбольных веток, которые посмотрели ОИ!)
Ответ Winfated
Самые адекваты тут я уже понял кто - парни с футбольных веток, которые посмотрели ОИ!)
нет, самый адекват, это - Роман Борисович!
Если бы не было бана, то и у Адель были бы совсем другие оценки. Она бы не проиграла в общей сложности 15 баллов компонентами. И тоже могла бы чистенько проехать, а не убиваться о 4 прыжки.
Как жаль, что у нас такое не ценят. Как противно читать негатив про Адель. Удивительные у нас болельщики, конечно.
Ответ fada
Если бы не было бана, то и у Адель были бы совсем другие оценки. Она бы не проиграла в общей сложности 15 баллов компонентами. И тоже могла бы чистенько проехать, а не убиваться о 4 прыжки. Как жаль, что у нас такое не ценят. Как противно читать негатив про Адель. Удивительные у нас болельщики, конечно.
Комментарий скрыт
Ответ kaban23
Комментарий скрыт
Камилу? Я никогда не обсирала Камилу) обожаю и поддерживаю ее. даже в новом штабе, кстати)
Серьезно, про Валиеву?! Что ж не разорвала-то всех в клочья в Пекине, в 15 лет?!
Ответ наталья Головченко
Серьезно, про Валиеву?! Что ж не разорвала-то всех в клочья в Пекине, в 15 лет?!
Комментарий скрыт
Ответ Fair_play
Комментарий скрыт
При Лакернике. Неизвестно, что поставили бы сейчас даже за идентичный прокат. Ну и падение там было
Если бы нормально доказали, что у Валиевой то вещество попало в анализ случайно, то бана бы не было
Если уж сами обкакались, то вот этих опусов в сослагательном наклонении не надо уже
Ответ Дмитрий Фурсов
Если бы нормально доказали, что у Валиевой то вещество попало в анализ случайно, то бана бы не было Если уж сами обкакались, то вот этих опусов в сослагательном наклонении не надо уже
Нормально, это не про наших чиновников чаще всего)). Вот прям совсем не про них). Закусить икрой в "русском доме" - это вот нормально!!)))
Ответ Winfated
Нормально, это не про наших чиновников чаще всего)). Вот прям совсем не про них). Закусить икрой в "русском доме" - это вот нормально!!)))
Когда дома гостеприимства есть у многих стран на Олимпийских играх, везде проводятся мероприятия, вечеринки (в том числе закрытые), могут приходить гости, зрители (в дома США, Канады негражданам вход закрыт). И только в России ходят с мифом, что это исключительно российское изобретение и там безбожно бухают.
Короче, начал пиарить штаб бывшей жены и, теперь уже ЕЁ СОБСТВЕННУЮ, фигуристку.
Давай, жги.
Её мысли сейчас с атомной энергетикой и будущим Великой России! Она мыслит уже другими категориями! "Рвать" кого-то на катке для птиц более мелкого полёта
Ответ Digger86
Её мысли сейчас с атомной энергетикой и будущим Великой России! Она мыслит уже другими категориями! "Рвать" кого-то на катке для птиц более мелкого полёта
Безызбежная правда! Всему своё время.
Ответ Digger86
Её мысли сейчас с атомной энергетикой и будущим Великой России! Она мыслит уже другими категориями! "Рвать" кого-то на катке для птиц более мелкого полёта
Рвут всех на острове Эпштейна.. Но это США.. Хотя родного брата Короля Англии задержали 😊
Меня вот один вопрос интересует - а сама Камила знает настоящую правду , что именно с ней произошло ?
Ответ ihorerin
Меня вот один вопрос интересует - а сама Камила знает настоящую правду , что именно с ней произошло ?
А то. В ветке Валиевой было, что покушала жиросжигателей. Некачественных.
Комментарий Лисиной найдите.
Или проще по профилю.
Ответ Марьяж
А то. В ветке Валиевой было, что покушала жиросжигателей. Некачественных. Комментарий Лисиной найдите. Или проще по профилю.
Она их отправляла в РУСАДА. Никаких проблем с ними не было. Не нужно врать
