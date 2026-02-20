  • Спортс
  Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026
20

Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026

Ски-альпинист Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края.

Ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026 в Италии.

«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих», Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена – 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)», – говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.

Серебро Филиппова – первая и пока единственная медаль российских спортсменов на Играх-2026.

«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кстати, хорошо, что о тренерах не забыли
Ответ Tydeus
Кстати, хорошо, что о тренерах не забыли
Это точно! А то очень часто ничего не получают тренеры(
Ответ Tydeus
Кстати, хорошо, что о тренерах не забыли
А так как главный тренер - его отец, то всё практически в семью пойдет
Надеюсь, что какой-то контракт рекламный ещё получится заключить. Заслужил 200%
Ответ Sorpos
Надеюсь, что какой-то контракт рекламный ещё получится заключить. Заслужил 200%
Не многие могут сейчас сдать нормы ГТО, но этим героям удалось. Правда, не факт что они победили бы в «Зарнице» в пионерском лагере🤷‍♂️
Ответ TandF
Не многие могут сейчас сдать нормы ГТО, но этим героям удалось. Правда, не факт что они победили бы в «Зарнице» в пионерском лагере🤷‍♂️
Чего?)
Это только от края, плюс получит несколько миллионов рублей от правительства РФ, тем более с 2026 сумму вознаграждения призерам увеличили.
Наверняка, еще спонсоры добавят, появятся рекламные контракты, ну и социальный лифт никто не отменял. При желании после окончания карьеры найдут Никите приличное место.
Ему только успехов. Может статься, что это будет единственная наша награда в рамках обычной программы ОИ. На паралимпиаде должно быть больше.
Хорошо, что его главный тренер его же отец)) всё в семью!
Бешеные деньги.)
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ну скорее всего есть какая-то базовая сумма, которая умножается на всякие повышающие коэффициенты типа уровня турнира, занятое место. Возможно, районные коэффициенты ещё применяются.
на покупку Жигулей.
Ответ Max9999
на покупку Жигулей.
Барного
Москва ещё насыпет, и пускай. Парень трушный спортсмен.
Ответ _ _ _ _ _ _^_^
Москва ещё насыпет, и пускай. Парень трушный спортсмен.
не надо. из новости я узнал, что он камчатский. а это очередная сильная реклама для региона.
итого: эталонный двойной стандарт
- Камчатке нужнее, с помощью выкручивания формулировок они отписали субсидию спортсмены - это я неистово приветствую
- так же я против любой поддержки нейтральных без флага и гимна спортсменов. если Москва премирует даже таких - я адово подгораю.

суть не поменялась: спортсмен молодец и однозначно заслужил. зато от того как именно зовётся рука дающая награду меняется моё и общественное настроение.
Рекомендуем