Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026

Ски-альпинист Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края.

Ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026 в Италии.

«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих», Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена – 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)», – говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.

Серебро Филиппова – первая и пока единственная медаль российских спортсменов на Играх-2026.

