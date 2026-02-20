Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026
Ски-альпинист Филиппов получит 730 тысяч рублей от Камчатского края.
Ски-альпинист Никита Филиппов получит выплату от Камчатского края за серебро Олимпиады-2026 в Италии.
«В соответствии с законом Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменов-ведущих», Филиппову Никите за серебряную медаль на Олимпийских зимних играх 2026 года в Италии положена выплата в размере 839 743,00 рублей (на руки 730 576 рублей), тренеру (тренерам) за подготовку спортсмена – 419 872,00 рублей (на руки 365 289 рублей)», – говорится в справке о денежных выплатах спортсмену.
Серебро Филиппова – первая и пока единственная медаль российских спортсменов на Играх-2026.
«Привез 20 пачек презервативов. Знал, что здесь закончатся». Интервью призера Игр Никиты Филиппова
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Наверняка, еще спонсоры добавят, появятся рекламные контракты, ну и социальный лифт никто не отменял. При желании после окончания карьеры найдут Никите приличное место.
Ему только успехов. Может статься, что это будет единственная наша награда в рамках обычной программы ОИ. На паралимпиаде должно быть больше.
итого: эталонный двойной стандарт
- Камчатке нужнее, с помощью выкручивания формулировок они отписали субсидию спортсмены - это я неистово приветствую
- так же я против любой поддержки нейтральных без флага и гимна спортсменов. если Москва премирует даже таких - я адово подгораю.
суть не поменялась: спортсмен молодец и однозначно заслужил. зато от того как именно зовётся рука дающая награду меняется моё и общественное настроение.