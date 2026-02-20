⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Нидерланды выиграли золото в мужской эстафете, Южная Корея – 2-я, Италия – 3-я

Нидерланды выиграли золото в мужской эстафете в шорт-треке на Олимпиаде.

Мужская сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото в эстафете на 5000 м на Олимпийских играх в Италии. Олимпийские игры-2026 Милан, Италия Шорт-трек 5000 м, эстафета, мужчины Финал 1. Нидерланды – 6.51,847 2. Южная Корея – 6.52,239 3. Италия – 6.52,335 4. Канада – 6.52,425