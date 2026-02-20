⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Нидерланды выиграли золото в мужской эстафете, Южная Корея – 2-я, Италия – 3-я
Нидерланды выиграли золото в мужской эстафете в шорт-треке на Олимпиаде.
Мужская сборная Нидерландов по шорт-треку выиграла золото в эстафете на 5000 м на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан, Италия
Шорт-трек
5000 м, эстафета, мужчины
Финал
1. Нидерланды – 6.51,847
2. Южная Корея – 6.52,239
3. Италия – 6.52,335
4. Канада – 6.52,425
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
5 золотых медалей у Нидерландов в шорт-трека, это второй результат в истории олимпийского шорт-трека. Больше было только у Южной Кореи на Играх в Турире в 2006, тогда южнокорейцы 6 золотых взяли.
