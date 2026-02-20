  • Спортс
  • Лагрейд – первый мужчина-биатлонист в истории, взявший медали в четырех личных гонках на Олимпиаде
Норвежец Стурла Хольм Лагрейд стал первым мужчиной-биатлонистом в истории, взявшим медали во всех четырех личных гонках Олимпийских игр. 

На Олимпиаде-2026 Лагрейд завоевал серебро в гонке преследования и масс-старте, а в индивидуальной гонке и спринте стал бронзовым призером. 

Четыре личных гонки в биатлоне на Олимпиадах проводятся с 2006 года. У женщин медали во всех гонках брала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн в Пекине-2022. 

Лагрейд и измена. Норвежец всколыхнул мировой биатлон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
При этом впереди него было шесть разных человек, никто не повторился, но до золота он так и не добрался. Вроде успех, но как будто подруга прокляла немного, всё-таки)
Подруга подкинула проблем...
Подруга, видимо, прокляла его со словами: "чтобы ты нигде и ни у кого не был первым".
Подруга покинула проблем...
С днем рождения Стурлика!
Кстати да ....может праздновать и очередную медаль....и день рождение...и окончание ОИ.....
Вот он и оторвется, как умеет. А он умеет, как мы знаем из его интервью после первой медали
Красавец и это после провального начала сезона на Кубке Мира
Точечная подводка к ОИ, кому тот КМ нужен в Олимпийский сезон. Лидеры КМ - первые и провалились. Все сразу. Одна личка на первую тройку Тотала.
Это классика олимпийского сезона.
Лагрейду стоит присмотреться к Мэри Рок...
Он ей изменит.
И ни одной золотой... к сожалению.
Ну через четыре года во Франции будет олимпиада......может возьмёт он там свое личное золото......кстати ему там будет столько же сколько сейчас Кентену Фийон Майе которого на пенсию проводить хотели.......А так в историю биатлона он уже вошёл с 4 из 4 медалей
НЕ ВОШЕЛ, ТАКИХ КАК ОН МНОГО, А ВОТ 4 ЗОЛОТЫХ НА ОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ БРАЛИ ТОЛЬКО БЕ-МЛАДШИЙ И БЬЕРНДАЛЕН.
Вот капец биатлон, написал комент что 9 равных претендентов, выиграл 10й) Шевдаль. С победой этого трудягу.
Одно золото хорошо или все эти медали?
Каждый сам для себя решает)
Но пока только у Легрейда на этой олимпиаде 4 личные медали.
И даже 3 есть только у Клэбо, Штольца, Вант Ваута и Виклунд.
Так что неплохое достижение
У КЛЕБО ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ, А ЗАВТРА В МАРАФОНЕ БУДЕТ ШЕСТАЯ. И ОН СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ ЛЫЖНИКОМ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. ЕТО БОГ ЛЫЖ.
Стурла - тихая сапа)))
Не думаю, что он этому сильно рад. Было видно по тому, как пересек финиш в масс-старте. Наверняка с радостью обменял бы все эти медали на одну личную золотую.
