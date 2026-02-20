Лагрейд – первый мужчина-биатлонист в истории, взявший медали в четырех личных гонках на Олимпиаде

Лагрейд – первый биатлонист, взявший медаль в четырех гонках на Олимпиаде.

Норвежец Стурла Хольм Лагрейд стал первым мужчиной-биатлонистом в истории, взявшим медали во всех четырех личных гонках Олимпийских игр.

На Олимпиаде-2026 Лагрейд завоевал серебро в гонке преследования и масс-старте, а в индивидуальной гонке и спринте стал бронзовым призером.

Четыре личных гонки в биатлоне на Олимпиадах проводятся с 2006 года. У женщин медали во всех гонках брала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн в Пекине-2022.

