Лагрейд – первый мужчина-биатлонист в истории, взявший медали в четырех личных гонках на Олимпиаде
Лагрейд – первый биатлонист, взявший медаль в четырех гонках на Олимпиаде.
Норвежец Стурла Хольм Лагрейд стал первым мужчиной-биатлонистом в истории, взявшим медали во всех четырех личных гонках Олимпийских игр.
На Олимпиаде-2026 Лагрейд завоевал серебро в гонке преследования и масс-старте, а в индивидуальной гонке и спринте стал бронзовым призером.
Четыре личных гонки в биатлоне на Олимпиадах проводятся с 2006 года. У женщин медали во всех гонках брала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн в Пекине-2022.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Но пока только у Легрейда на этой олимпиаде 4 личные медали.
И даже 3 есть только у Клэбо, Штольца, Вант Ваута и Виклунд.
Так что неплохое достижение