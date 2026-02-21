СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»
СКА сообщил, что Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».
СКА сообщил, что главный тренер клуба Игорь Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».
Ранее появилась информация о том, что Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан.
«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде.
На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», – говорится в сообщении СКА.
21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.
В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
А если серьёзно, сменили руководство в СКА, шило на мыло. И те и эти слабы
Плюс сбор подготовительный в Италии, там спарринги сильные
А с виду такой интеллигентный!