СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»

СКА сообщил, что главный тренер клуба Игорь Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».

Ранее появилась информация о том, что Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан.

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде.

На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко », – говорится в сообщении СКА.

21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.