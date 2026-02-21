  • Спортс
  • СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»
43

СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»

СКА сообщил, что Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».

СКА сообщил, что главный тренер клуба Игорь Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».

Ранее появилась информация о том, что Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан.

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде.

На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», – говорится в сообщении СКА.

21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
43 комментария
Если руководство поручило, то как отказаться! 🤣
Ответ Evgen Vynokurov
Если руководство поручило, то как отказаться! 🤣
Они решили что ему надо развиваться как тренеру хоккейному😂 Такое ощущение цель СКА это не Кубок, а развитие карьеры Ларионова😂
А если серьёзно, сменили руководство в СКА, шило на мыло. И те и эти слабы
Поехал просматривать Макдэвида. Говорят перспективный парень, может даже потянет конкуренцию в КХЛ.
Ответ Mbest77
Поехал просматривать Макдэвида. Говорят перспективный парень, может даже потянет конкуренцию в КХЛ.
Вроде же, Селебрини?
Ответ Андрей Масловский
Вроде же, Селебрини?
Селебрини через пару лет на ярмарку новичков КХЛ только выходит, нестреляный воробей ещё.
Хороший хоккей, хорошие командировочные, что ещё нужно чтобы достойно встретить финал Олимпийских игр.
Жить надо так, чтобы руководство тебя отправило в командировку на Олимпиаду!))
Как-то неправильно без команды ехать. А так поехали бы, поболели бы за своих=)
Плюс сбор подготовительный в Италии, там спарринги сильные
Этот цирк вообще закончится? Клоунов только меняют, еды палы
Повёз малину сборной США)
Ларионов с возу - СКА легче. Бабенко хорош, ещё Тамбиевс сейчас - хороший штаб. Перстненосца и не надо.
Ларик -гнилой человек и такой же тренер !!! Смотрел интервью его брата и уверен , против Тихонова всю пятерку настраивал именно он !!! Ларик -- ещё та семейка !!!
Ответ BEI BENDER
Ларик -гнилой человек и такой же тренер !!! Смотрел интервью его брата и уверен , против Тихонова всю пятерку настраивал именно он !!! Ларик -- ещё та семейка !!!
Быть того не может.
А с виду такой интеллигентный!
Ответ BEI BENDER
Ларик -гнилой человек и такой же тренер !!! Смотрел интервью его брата и уверен , против Тихонова всю пятерку настраивал именно он !!! Ларик -- ещё та семейка !!!
В тренеры он пошел не от хорошей жизни. Карьера в агентах НХЛ мягко говоря провалилась. Денюшки заканчивались. Он не смог сделать Тихонова ненавистгым по всей стране хотя старался. Теперь он сам персона нон грата. Правильно его мочит народ пусть почувствует сам то что хотел устроить человеку который дал ему все в его карьере
Профессор молодец, один едет, а мог бы взять Борисыча, тот бы хоть фото себе сделал с легендами хоккея.
Рекомендуем