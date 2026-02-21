Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу
Великобритания уступила Канаде в финале турнира по керлингу на Олимпиаде.
21 февраля на Олимпиаде в Италии прошел финальный матч мужского турнира по керлингу. Канада обыграла Великобританию.
20 февраля Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Керлинг
Мужчины
21 февраля
Финал
Великобритания – Канада – 6:9
20 февраля
Матч за бронзу
Норвегия – Швейцария – 1:9
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Шахматы на льду👌.
Анна (Сидорова) иногда нудновата с подробным разжевыванием правил ( как будто нам, зрителям, завтра на лёд выходить😆),но голос приятный.
Финал мечты против Канады.
Официально и нейтральные спортсмены только себя представляют.
Жаль, надеялся на экстра энд.
Три ошибки подряд в камнях и сейчас может случиться победный большой энд у жуликов
со всех разрядов всего одна медаль, и та не золотая
прямо разочарование