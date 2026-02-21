Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу

Великобритания уступила Канаде в финале турнира по керлингу на Олимпиаде.

21 февраля на Олимпиаде в Италии прошел финальный матч мужского турнира по керлингу. Канада обыграла Великобританию. 20 февраля Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Керлинг Мужчины 21 февраля Финал Великобритания – Канада – 6:9 20 февраля Матч за бронзу Норвегия – Швейцария – 1:9