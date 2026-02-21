  • Спортс
  • Керлинг
  • Новости
  • Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу
26

Олимпиада-2026. Керлинг. Канада обыграла Великобританию в финале, Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу

Великобритания уступила Канаде в финале турнира по керлингу на Олимпиаде.

21 февраля на Олимпиаде в Италии прошел финальный матч мужского турнира по керлингу. Канада обыграла Великобританию.

20 февраля Норвегия уступила Швейцарии в матче за бронзу. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Керлинг

Мужчины

21 февраля

Финал

Великобритания – Канада – 6:9

20 февраля

Матч за бронзу

Норвегия – Швейцария – 1:9

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Канады
logoсборная Норвегии
logoОлимпиада-2026
сборная Великобритании
logoолимпийский турнир
результаты
logoсборная Швейцарии
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здесь однозначно за шотландцев и против жуликов из Канады
Очень интересно смотреть, играют шикарно.
Шахматы на льду👌.
Анна (Сидорова) иногда нудновата с подробным разжевыванием правил ( как будто нам, зрителям, завтра на лёд выходить😆),но голос приятный.
Ответ Лизавета Анна -Мария
Очень интересно смотреть, играют шикарно. Шахматы на льду👌. Анна (Сидорова) иногда нудновата с подробным разжевыванием правил ( как будто нам, зрителям, завтра на лёд выходить😆),но голос приятный.
Она зануда
Рад за Шотландию.
Финал мечты против Канады.
Ответ Al561
Рад за Шотландию. Финал мечты против Канады.
Комментарий скрыт
Ответ StonedJesus
Комментарий скрыт
Великобританию они только на ОИ представляют, а в о всех остальных турнирах играют, как сборная Шотландии. И за ОИ очки в сезонный зачет идут тоже сборной Шотландии.
Официально и нейтральные спортсмены только себя представляют.
Ну я честно болел против Канады и в 1/2, и сегодня, а толку-то по итогу?) Они реально выиграли на классе, в самые ключевые энды собирались и брали своё. Лучшие.
Ответ Cube Litening C:68X
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Indurain Larraya
Комментарий удален пользователем
На Евроспорте смотрел, видать хайлайты показывали. Переключал туда сюда.
Да уж, несколько ошибок ВБ в середине 9 энда и туши свет.
Жаль, надеялся на экстра энд.
Только написал, поплыли(
Три ошибки подряд в камнях и сейчас может случиться победный большой энд у жуликов
что ж за непруха такая у шотландцев, в парном всех выносили в групповом и по-глупому отлетели, тут второй год подряд последним камнем золото упустили
со всех разрядов всего одна медаль, и та не золотая
прямо разочарование
Швейцарцы молодцы. Собрались и показали класс. По всем статьям переиграли норвежцев. Рад за Шваллера
Небольшая инициатива есть у шотландцев. Главное додержать
Керлинг в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
⚡ Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила Швеции в финале, Канада обыграла США в матче за бронзу
22 февраля, 12:54
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). 1/2 финала. Канада уступила Швеции, США проиграли Швейцарии
20 февраля, 16:10
Олимпиада-2026. Керлинг. 1/2 финала. Великобритания обыграла Швейцарию, Норвегия уступила Канаде
19 февраля, 21:51
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швейцария уступила США, Канада обыграла Южную Корею, другие результаты
19 февраля, 16:42
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Италию, Норвегия победила Канаду и другие результаты
19 февраля, 11:03
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Китай уступил Швециии, Швейцария обыграла Данию, другие результаты
18 февраля, 21:13
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Норвегию, Италия уступила Канаде и другие результаты
18 февраля, 15:40
Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария обыграла Германию, Канада победила Великобританию и другие результаты
17 февраля, 20:58
Норвежские керлингисты вернулись к пестрым штанам на Олимпиаде – с ромбиками в цветах флага. После Игр-2018 они выступали в классических монотонных
17 февраля, 20:00Фото
Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Швеция уступила Канаде, Швейцария победила Южную Корею и другие результаты
17 февраля, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Желаю нашим болельщикам терпения. А нашим спортсменам и тренерам, которые добрались до Олимпийских игр в Италии, желаю побед»
31 декабря 2025, 13:54
Свищев о резолюции по олимпийскому перемирию: «Для того, чтобы ее применили, нужно обоюдное желание всех сторон»
20 ноября 2025, 13:18
Свищев о словах Ковентри про участие России в олимпийском движении: «Есть тревога из-за того, что в рабочую группу могут войти антироссийские страны»
22 марта 2025, 12:43
Депутат Свищев о выборах главы МОК: «Я никаких иллюзий не строю, ведь нет ни одного пророссийского кандидата»
20 марта 2025, 14:39
«Это сигнал для мировой спортивной общественности, чтобы вернуть наших ребят. Очень надеюсь, что МОК отнесется внимательно». Депутат Свищев о матче НХЛ и КХЛ
18 марта 2025, 19:32
«Ребята в Минспорте Украины поняли, что глупость сморозили». Депутат Свищев о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами
27 июля 2023, 11:07
Депутат Свищев: «Слова Баха можно назвать провокацией. Со стороны МОК это низко и некрасиво»
30 сентября 2022, 20:05
Американец Бо Уэллинг возглавил Международную федерацию керлинга
11 сентября 2022, 10:22
«Валиева такая же чудесная в жизни, как и на экране». Анна Сидорова ответила на вопросы подписчиков о фигурном катании и керлинге
5 августа 2022, 12:15
Сидорова об избиении Соловьева: «Впоследствии были определенные проблемы со здоровьем, сейчас они практически незаметны. В основном это проявлялось в речи»
31 мая 2022, 15:38
Рекомендуем