Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом санкции Украины в отношении 10 российских параатлетов.
Соответствующий указ ранее подписал украинский президент Владимир Зеленский.
«Наверное, нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению. Так же и на этот раз. Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», – отметил Песков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
