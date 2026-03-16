Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом санкции Украины в отношении 10 российских параатлетов.

Соответствующий указ ранее подписал украинский президент Владимир Зеленский.

«Наверное, нет смысла комментировать каждый шаг киевского режима, тем более что большинство этих шагов зачастую не поддаются какому-то разумному объяснению. Так же и на этот раз. Конечно же, это очередные абсурдные действия киевского режима», – отметил Песков.