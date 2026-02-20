Ковентри о принципе «спорт вне политики» на Олимпиаде-2026: «Мы не должны сдавать наши ценности»
Ковентри: МОК провел Олимпиаду, не отходя от принципа «спорт вне политики».
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что на Олимпиаде-2026 соблюдался принцип «спорт вне политики».
«Я думаю, что мы не должны сдавать наши ценности и принципы, надо за них держаться зубами, мы это сделали, что очень важно.
Когда начинаешь отходить от ценностей и игнорировать принципы, то вступаешь на скользкую дорожку. Думаю, что мы создали отличную атмосферу для спортсменов, это их мечты, и они поделились с нами лучшими моментами в своей карьере, трагедиями, проигрышами.
Я думаю, что мы создали им независимые условия, будем это делать и дальше», – сказала Ковентри.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
А ещё из Города-героя Ковентри , по Британским меркам .
Позор !
Вы держитесь не зубами, а кое что положили на этот принцип