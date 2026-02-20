Ковентри о принципе «спорт вне политики» на Олимпиаде-2026: «Мы не должны сдавать наши ценности»

Ковентри: МОК провел Олимпиаду, не отходя от принципа «спорт вне политики».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что на Олимпиаде-2026 соблюдался принцип «спорт вне политики».

«Я думаю, что мы не должны сдавать наши ценности и принципы, надо за них держаться зубами, мы это сделали, что очень важно.

Когда начинаешь отходить от ценностей и игнорировать принципы, то вступаешь на скользкую дорожку. Думаю, что мы создали отличную атмосферу для спортсменов, это их мечты, и они поделились с нами лучшими моментами в своей карьере, трагедиями, проигрышами.

Я думаю, что мы создали им независимые условия, будем это делать и дальше», – сказала Ковентри.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.