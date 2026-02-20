  • Спортс
24

Ковентри о принципе «спорт вне политики» на Олимпиаде-2026: «Мы не должны сдавать наши ценности»

Ковентри: МОК провел Олимпиаду, не отходя от принципа «спорт вне политики».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри считает, что на Олимпиаде-2026 соблюдался принцип «спорт вне политики».

«Я думаю, что мы не должны сдавать наши ценности и принципы, надо за них держаться зубами, мы это сделали, что очень важно.

Когда начинаешь отходить от ценностей и игнорировать принципы, то вступаешь на скользкую дорожку. Думаю, что мы создали отличную атмосферу для спортсменов, это их мечты, и они поделились с нами лучшими моментами в своей карьере, трагедиями, проигрышами.

Я думаю, что мы создали им независимые условия, будем это делать и дальше», – сказала Ковентри. 

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Почему, каждый раз, когда МОК открывает рот, звучит оголтелое очевидное наглое враньё?
Ответ Defender64
Почему, каждый раз, когда МОК открывает рот, звучит оголтелое очевидное наглое враньё?
Согласен !
А ещё из Города-героя Ковентри , по Британским меркам .
Позор !
"Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведется"😜

Вы держитесь не зубами, а кое что положили на этот принцип
Ответ Daria Kurko
"Что касается восстановления российских спортсменов, то сейчас никаких дискуссий не ведется"😜 Вы держитесь не зубами, а кое что положили на этот принцип
так а что она сделает? было же голосование. к примеру паралимпийцев допустили с флагом и гимном, как и юниоров. а для остального видимо не готовы.
Не отходя от принципа "спорт вне политики"? Она серьёзно щас?
Ответ mbauer
Не отходя от принципа "спорт вне политики"? Она серьёзно щас?
А разве не серьёзно? паралимпийцев полностью допустили с флагом и гимном. а по остальным мок отдал вожжи федерациям и каждая решала кого и сколько допустить в нейтральном статусе. При Бахе такое впринципе было немыслимо.
Ответ squarefly
А разве не серьёзно? паралимпийцев полностью допустили с флагом и гимном. а по остальным мок отдал вожжи федерациям и каждая решала кого и сколько допустить в нейтральном статусе. При Бахе такое впринципе было немыслимо.
Причем здесь Международный паралимпийский комитет? Они отдельно от МОКа
Ну как бы, на западе уже давно ведется политика расчеловечивания русских, просто где то она вошла уже в острую фазу, где то нет, и когда Ковентри или Бах очередной раз говорит про ценности, то никакого когнитивного диссонанса у них не возникает, почему, смотрите выше👆. Но думаю и до нас рано или поздно начнет доходить, что конспирология, это не совсем конспирология.
У неё в голове две картины мира, для разных случаев, лицемеры((
вас надо судить за дискриминацию и сговор с целью устранения конкурента.
Да МОК уже катится по этой скользкой дорожке с тех пор, как отстранил от спорта спортсменов целой страны, которые вообще ни в чём не виноваты. Надо же, даже спонсорские телефоны не посчитали нужным вручить 11-ти россиянам, но это, конечно же, к политике никакого отношения не имеет! Позорники!
Простите за страшное сравнение но для меня слова МОК это как будто муж Тиран , Садист который гордится что ни разу не бил жену пока она была беременна и из-за его можно считать добрым мужем . ну спасибо что были вне политики пустили хоть в усечённом составе спасибо что на олимпиках не было слова злодеи или позорники .
И положила в карман тринадцать смартфонов
Ей бы рот "промыть" от лжи.
