47

Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026.

Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Италии.

Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне.

«Никита (Филиппов) примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

В Играх принимают участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ну и как вам ски-альпинизм?12088 голосов
Понравился!Никита Филиппов
Не понравилсякоты
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
женское катание
Павел Шабалин
logoНикита Филиппов
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАделия Петросян
закрытие
logoДарья Непряева
ски-альпинизм
logoОлимпиада-2026
сборная России (ски-альпинизм)
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoсборная России
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никита Филиппов выиграл не только медаль за нейтральных спортсменов, но и путевку для всех на церемонию
Ответ Poweronin
Никита Филиппов выиграл не только медаль за нейтральных спортсменов, но и путевку для всех на церемонию
Мужик!
А когда российские фигуристы примут участие в соревнованиях? Товарищи из ФФККР как там дела с судами?
Ответ tanya_1111
А когда российские фигуристы примут участие в соревнованиях? Товарищи из ФФККР как там дела с судами?
"Мы находимся в постоянной тесной связи с ISU, нас допустят в надлежащее этому время, надо немного потерпеть, Москва не сразу строилась".
Петя тоже тогда должен быть там. А нашего соотечественника Никиту Филиппова поздравляем с серебряной медалью!
Через 2 часа новость - российские спортсмены не примут участие))
Ответ bor-n@yandex.ru
Через 2 часа новость - российские спортсмены не примут участие))
Не удивлюсь ..
Это здорово. Спортсмены не должны страдать от действий своих правительств
Ответ Александр Кавокин
Это здорово. Спортсмены не должны страдать от действий своих правительств
Никто не должен страдать от действий своих правительств
Ответ Александр Кавокин
Это здорово. Спортсмены не должны страдать от действий своих правительств
Согласен. Скажи это ТЦК, которые футболиста в тюрьму посадили
как российские спортсмены могут принять участие в закрытии олимпиады если их не допустили до участия ??? какая-то шляпа .
Ответ GullitRuud
как российские спортсмены могут принять участие в закрытии олимпиады если их не допустили до участия ??? какая-то шляпа .
Анна Лаптева не в курсе.
Ответ GullitRuud
как российские спортсмены могут принять участие в закрытии олимпиады если их не допустили до участия ??? какая-то шляпа .
13 человек допустили
Нечего там делать, домой, домой.
Никита красавец , молодец , принёс медаль.
Ответ Вика Д.
Нечего там делать, домой, домой. Никита красавец , молодец , принёс медаль.
Поддерживаю. Хоть немного себя уважать надо.
И зачем это нашим ребятам !?
Я бы не пошла
Ответ vb2c2sshnk
И зачем это нашим ребятам !? Я бы не пошла
и не ходите!
Ребята, хватит унижаться. Летите домой.
на открытие нельзя, туда нельзя, того тоже нельзя.
бросают куски
Ответ Vesna krasna
на открытие нельзя, туда нельзя, того тоже нельзя. бросают куски
Закрепляют свой успех. Наши спортсмены своим присутствием легитимизировали их травлю.
Ответ Ataklena
Закрепляют свой успех. Наши спортсмены своим присутствием легитимизировали их травлю.
ага, с нами можно по разному
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Серебряный призер Олимпиады-2026 Филиппов: «Буду рад, если Аделия Петросян возьмет медаль сегодня. Увидимся с ней на закрытии»
19 февраля, 15:51
Олимпиада-2026, 19 февраля, кто из России выступает сегодня: Филиппов выступит в ски-альпинизме, Петросян покажет произвольную программу
19 февраля, 07:00
Дарья Непряева: «На Олимпиаде нас несколько раз тестировали на допинг, приходили в 7 утра. Но это нормальная процедура»
18 февраля, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
Сервисмен российских лыжников Немтинов: «На Олимпиаде нам не хватало полной сервис-бригады. Весь объем работы выполняли вчетвером»
вчера, 19:41
Джесси Диггинс: «Довольна тем, как завершается моя карьера, и испытываю благодарность. Моя последняя Олимпиада была потрясающей»
вчера, 18:35
Глава Международного паралимпийского комитета о допуске россиян с флагом и гимном: «Это решение не может быть отменено»
вчера, 16:18
Линдси Вонн выписали из больницы. Она перенесла пять операций после падения на Олимпиаде
вчера, 15:21
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске
вчера, 14:55
Иван Алыпов: «Не стоит принижать значимость побед Клэбо. Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет»
вчера, 14:33
Дмитрий Губерниев: «Эта Олимпиада стала достаточно рядовой для россиян. Сейчас нет большого интереса к спортивным событиям»
вчера, 14:26
Филиппов о серебре Олимпиады: «Были переживания, как будто эту медаль у меня отберут, как будто я украл ее, чье-то место занимаю»
вчера, 14:17
Расписание шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
вчера, 13:24
Светлана Журова: «Клэбо все равно побеждал бы, даже если бы Большунов был рядом, и это не уменьшило бы общее количество его медалей разного достоинства»
вчера, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Рекомендуем