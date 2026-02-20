Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026
Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026.
Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026 в Италии.
Церемония закрытия пройдет 22 февраля в Вероне.
«Никита (Филиппов) примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, – все остаются на парад спортсменов в Вероне», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
В Играх принимают участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Никита красавец , молодец , принёс медаль.
Я бы не пошла
бросают куски