Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан. Завтра у СКА матч против ЦСКА («СЭ»)

Главный тренер СКА Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом, завтра, 21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем сегодняшнего полуфинала между США и Словакией . Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.