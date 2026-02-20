100

Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан. Завтра у СКА матч против ЦСКА («СЭ»)

Главный тренер СКА Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».

При этом, завтра, 21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем сегодняшнего полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Такой шанс. Обратно не пускайте!
Ответ Солутан
Такой шанс. Обратно не пускайте!
Главное чтоб Ромка в Питер не полетел в замен, хотя с ним было весело
Ответ Солутан
Такой шанс. Обратно не пускайте!
А как же стендап после матчей?😂
Купер понял, что не справляется и позвал Профессора на выручку.
Первым делом российский специалист предложил заменить травмированного Сидни Кросби перспективным молодым игроком Игорем Ларионовым-младшим.
Ответ limitforever
Купер понял, что не справляется и позвал Профессора на выручку. Первым делом российский специалист предложил заменить травмированного Сидни Кросби перспективным молодым игроком Игорем Ларионовым-младшим.
Вместо Селебрини выйдет, куда это годится столько моментов с финнами запороть.
Так Тамбиев то остался...
Ответ progexpNN
Так Тамбиев то остался...
Не полетел, испугался, что на пересадке во Владивостоке его высадят и снова заставят тренировать.
Ответ progexpNN
Так Тамбиев то остался...
Похоже, он в результате и останется далее...
а в чем проблема то? тренер то (Тамбиев) на месте. а малиновый перстеносец может где угодно быть, там вряд ли это на результат как то повлияет
Расставил приоритеты))
Выгнать на хрен из клуба за прогул.
Ответ Дмитрий9779
Выгнать на хрен из клуба за прогул.
Он сына в залог оставил.
Ответ Солутан
Он сына в залог оставил.
А на хрен он нам нужен?
Простите, ребята, там хоккей...
Нормально отношусь к Ларионову, не считаю его работу в СКА провальной, с учётом того, что состав существенно слабее, чем в прошлом году, но за такое надо увольнять.
Ответ Dr Gonzo
Нормально отношусь к Ларионову, не считаю его работу в СКА провальной, с учётом того, что состав существенно слабее, чем в прошлом году, но за такое надо увольнять.
Прям в полёте, согласен. Дурной! Хоть и звали профессором
Ответ Rasan
Прям в полёте, согласен. Дурной! Хоть и звали профессором
Обезумевший профессор )
Если правда, то это позорище.
Какой то вброс 😅
