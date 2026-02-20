Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан. Завтра у СКА матч против ЦСКА («СЭ»)
Главный тренер СКА Ларионов полетел на финал Олимпиады в Милан.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов отправился на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Милане, сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом, завтра, 21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.
В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем сегодняшнего полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
