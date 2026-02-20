Петр Гуменник: «На Олимпиаде у меня перестал работать телефон, экран выключился. Думаю: ну, теперь-то должны смартфон дать. Но ничего не изменилось»

Гуменник о том, что ему не выдали смартфон на ОИ: пока ничего не изменилось.

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от Олимпийской деревни в Милане.

– Много ли подарков ты получил, сувениров? Одеяло, ты говорил, тебе подарили.

– Да, очень много. Уже весь номер в олимпийской деревне у меня забит сувенирами, и я, честно говоря, вообще не представляю, как я это все повезу. Всего у меня два чемодана было. Придется в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса Прайма. Но, боюсь, на паспортном контроле меня могут не признать. Нужен специальный техпаспорт, ха-ха.

– Расскажи поподробнее про Олимпийскую деревню. С кем ты там проводишь время, какие развлечения, какая еда?

– Развлечений много. Есть аэрохоккей, есть футбол, который надо крутить ручками. Есть компьютеры, на которых запретили устанавливать жестокие игры, и теперь можно играть только в гольф.

Есть разные станции, где надо выполнять какие-то челленджи, чтобы получать сувениры, отвечать на какие-то вопросы. Можно было получить губную помаду за то, что тебе сделают макияж. Я туда подошел, говорю: можно я на макияж потом запишусь, а помаду сейчас получу?

– Они, наверное, такие: да-да, приходите обязательно.

– Еда вкусная, но чуть-чуть уже надоела, потому что она почти не меняется. Поначалу казалась разнообразной, но изо дня в день тот же распорядок. Теперь я уже все испробовал, сходил в рестораны, там отметил качество итальянской еды – очень вкусно.

– Что с телефоном? Есть шанс, что все-таки тебе его дадут?

– Не знаю. У меня даже мой личный телефон отказался работать, экран выключился. Я думал: теперь-то мне должны дать. Проверил даже, раз такой случай, что мой телефон не работает. Но пока что ничего не изменилось, – сказал Гуменник в интервью Елизавете Туктамышевой на Okko .

