Петр Гуменник: «На Олимпиаде у меня перестал работать телефон, экран выключился. Думаю: ну, теперь-то должны смартфон дать. Но ничего не изменилось»

Гуменник о том, что ему не выдали смартфон на ОИ: пока ничего не изменилось.

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями от Олимпийской деревни в Милане. 

– Много ли подарков ты получил, сувениров? Одеяло, ты говорил, тебе подарили. 

– Да, очень много. Уже весь номер в олимпийской деревне у меня забит сувенирами, и я, честно говоря, вообще не представляю, как я это все повезу. Всего у меня два чемодана было. Придется в ручную кладь что-то набирать и ехать в костюме Оптимуса Прайма. Но, боюсь, на паспортном контроле меня могут не признать. Нужен специальный техпаспорт, ха-ха. 

– Расскажи поподробнее про Олимпийскую деревню. С кем ты там проводишь время, какие развлечения, какая еда?

– Развлечений много. Есть аэрохоккей, есть футбол, который надо крутить ручками. Есть компьютеры, на которых запретили устанавливать жестокие игры, и теперь можно играть только в гольф.

Есть разные станции, где надо выполнять какие-то челленджи, чтобы получать сувениры, отвечать на какие-то вопросы. Можно было получить губную помаду за то, что тебе сделают макияж. Я туда подошел, говорю: можно я на макияж потом запишусь, а помаду сейчас получу? 

– Они, наверное, такие: да-да, приходите обязательно.

– Еда вкусная, но чуть-чуть уже надоела, потому что она почти не меняется. Поначалу казалась разнообразной, но изо дня в день тот же распорядок. Теперь я уже все испробовал, сходил в рестораны, там отметил качество итальянской еды – очень вкусно.

 – Что с телефоном? Есть шанс, что все-таки тебе его дадут?

– Не знаю. У меня даже мой личный телефон отказался работать, экран выключился. Я думал: теперь-то мне должны дать. Проверил даже, раз такой случай, что мой телефон не работает. Но пока что ничего не изменилось, – сказал Гуменник в интервью Елизавете Туктамышевой на Okko

«Всем выдают, а нас обделили». Почему нашим спортсменам не подарили смартфоны в Милане

Как сказал один наш лыжник, участвующий в этой Олимпиаде: Ни гандонов, ни смартфонов)
Ответ Verunchik
Как сказал один наш лыжник, участвующий в этой Олимпиаде: Ни гандонов, ни смартфонов)
Ну со смартфонами понятно, а первые были, прокат Петра судили)
Ответ Солутан
Ну со смартфонами понятно, а первые были, прокат Петра судили)
🤣🤣🤣
Эх, Петя, молоденький еще, всё ему игры, сувениры. Там вон народ совсем за другими вещами охотится - аж за три дня весь запас истратили 🤣
Ответ Kareglazaya
Эх, Петя, молоденький еще, всё ему игры, сувениры. Там вон народ совсем за другими вещами охотится - аж за три дня весь запас истратили 🤣
Кого- то хорошо поимели)
Ответ Kareglazaya
Эх, Петя, молоденький еще, всё ему игры, сувениры. Там вон народ совсем за другими вещами охотится - аж за три дня весь запас истратили 🤣
Там по бизнесу прошаренные люди, уже на маркетплейсы, говорят, всё выставили оптом
И судьи все презервативы разобрали. На память. О себе.
С пьедестала столкнули Петю, смартфон зажали, на показательные пригласили и потом дали заднюю. Что за организаторы на ОИ такие необязательные и странные ? Подходят под определение сувенира, который там нарасхват.
Ответ Док Аксель
С пьедестала столкнули Петю, смартфон зажали, на показательные пригласили и потом дали заднюю. Что за организаторы на ОИ такие необязательные и странные ? Подходят под определение сувенира, который там нарасхват.
++++++
Ответ Док Аксель
С пьедестала столкнули Петю, смартфон зажали, на показательные пригласили и потом дали заднюю. Что за организаторы на ОИ такие необязательные и странные ? Подходят под определение сувенира, который там нарасхват.
Комментарий скрыт
Пусть федерация фигурного катания России подарит наконец Пете телефон)) Парень точно заслужил!
Ответ Aleksey 2025
Пусть федерация фигурного катания России подарит наконец Пете телефон)) Парень точно заслужил!
Вообще, неплохо было бы БМВ и квартиры, как прошлым олимпийцам
Ответ Кума без мандаринов
Вообще, неплохо было бы БМВ и квартиры, как прошлым олимпийцам
Что-то я не помню, чтобы за Пекин дарили машины и квартиры.
Хорошее чувство юмора у Петра. Я пью чай, начинаю читать статью и на моменте «и ехать в костюме Оптимуса Прайма» чуть на себя весь чай не вылила 😂
Ответ ElfMyosotis
Хорошее чувство юмора у Петра. Я пью чай, начинаю читать статью и на моменте «и ехать в костюме Оптимуса Прайма» чуть на себя весь чай не вылила 😂
И что в этом смешного?
Ответ ElfMyosotis
Хорошее чувство юмора у Петра. Я пью чай, начинаю читать статью и на моменте «и ехать в костюме Оптимуса Прайма» чуть на себя весь чай не вылила 😂
Ты его из самовара пьешь?
Очень классное и теплое интервью у Лизы с Петей получилось) а еще отдельно есть видео с мини-интервью Аделии, тоже очень классное, где она рассказывает, как пыталась в свой номер под Шакиру хоть как-нибудь Петю протащить, но не разрешили) Вроде Аделька в хорошем расположении духа и наслаждается атмосферой и общением с фигуристами) это здорово!
Ответ Sportsfan
Очень классное и теплое интервью у Лизы с Петей получилось) а еще отдельно есть видео с мини-интервью Аделии, тоже очень классное, где она рассказывает, как пыталась в свой номер под Шакиру хоть как-нибудь Петю протащить, но не разрешили) Вроде Аделька в хорошем расположении духа и наслаждается атмосферой и общением с фигуристами) это здорово!
Можете поделиться ссылкой на интервью с Аделией ? Не нашла
Ответ var_vara
Можете поделиться ссылкой на интервью с Аделией ? Не нашла
На ОККО висит.
Классное у них получилось интервью с Лизой. Петя открывается, рассказывает больше, шутит.
Самое интересно из интервью не выбрали, а именно процесс подготовки в олимпийский сезон. Там прям видно, насколько Петр был погружен в процесс планирования и принятие решений, и насколько вся команда действовала максимально грамотно, чтобы подготовиться к самому главному старту жизни.
Ответ Skyolker
Классное у них получилось интервью с Лизой. Петя открывается, рассказывает больше, шутит. Самое интересно из интервью не выбрали, а именно процесс подготовки в олимпийский сезон. Там прям видно, насколько Петр был погружен в процесс планирования и принятие решений, и насколько вся команда действовала максимально грамотно, чтобы подготовиться к самому главному старту жизни.
Эта дама бальзаковского возраста обхаживает Петра как Лиса - Алиса Буратино....
Ответ Vasily Ivanov
Эта дама бальзаковского возраста обхаживает Петра как Лиса - Алиса Буратино....
А вам-то какое дело?
Петины хейтеры так жалко выглядят теперь, уже не знают что еще из пальца высосать, чтобы Петю унизить. Корежит их, что Петя замечательный парень и отличный фигурист, и теперь это знает весь мир). А про телефоны у него постоянно спрашивают журналиты, вот к ним претензии и обращайте. Это их зациклило на телефонах, нужно тему разгонять любимую, про ущемление русских. Филипову тоже эти вопросы задавали.
Дружба 11, мелочно выглядите вы, цепляясь к каждому его слову, и даже не замечаете этого...
Ответ Дженифер
Петины хейтеры так жалко выглядят теперь, уже не знают что еще из пальца высосать, чтобы Петю унизить. Корежит их, что Петя замечательный парень и отличный фигурист, и теперь это знает весь мир). А про телефоны у него постоянно спрашивают журналиты, вот к ним претензии и обращайте. Это их зациклило на телефонах, нужно тему разгонять любимую, про ущемление русских. Филипову тоже эти вопросы задавали. Дружба 11, мелочно выглядите вы, цепляясь к каждому его слову, и даже не замечаете этого...
Интересно, чем Пётр насолил Дружбе 11? Такая лютая неприязнь в каждом комментарии...
Ответ Просто любительфк
Интересно, чем Пётр насолил Дружбе 11? Такая лютая неприязнь в каждом комментарии...
Тут не надо искать причин. Он сначала Семененко грязью поливал весь прошлый сезон, когда все думали, что его на ОИ отправят. Как выяснилось, что поедет Петр, он его теперь поливает. Зато Семененко у него сразу любимым стал.
Хорошее интервью Гуменника! Петя позитивный молодой человек, удачи!
