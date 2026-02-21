⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я

Шорт-трекистка Ким Гил Ли победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде.

Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане. Олимпиада-2026 Милан, Италия Шорт-трек 1500 м, женщины 1. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 2.32,076 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.32,450 3. Корин Стоддард (США) – 2.32,578 4. Ян Цзинру (Китай) – 2.32,713 5. Арианна Фонтана (Италия) – 2.32,783