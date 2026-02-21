⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я
Шорт-трекистка Ким Гил Ли победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде.
Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане.
Милан, Италия
Шорт-трек
1500 м, женщины
1. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 2.32,076
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.32,450
3. Корин Стоддард (США) – 2.32,578
4. Ян Цзинру (Китай) – 2.32,713
5. Арианна Фонтана (Италия) – 2.32,783
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!