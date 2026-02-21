21

⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м, Чхве Мин Джон – 2-я, Стоддард – 3-я

Шорт-трекистка Ким Гил Ли победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде.

Южнокорейская шорт-трекистка Ким Гил Ли выиграла золото на дистанции 1500 м на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Шорт-трек

1500 м, женщины

1. Ким Гил Ли (Южная Корея) – 2.32,076

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 2.32,450

3. Корин Стоддард (США) – 2.32,578

4. Ян Цзинру (Китай) – 2.32,713

5. Арианна Фонтана (Италия) – 2.32,783

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Надеюсь с глазом все хорошо у спортсменки из Польши. Выглядело ужасно.
Я не понимаю, как до сих пор в шорт-треке нет обязательной полной защиты лица и шеи?! Даже хоккеистов обязали использовать защиту шеи. А тут не коньки, а какие-то мачете, которые тебя разрезать могут пополам.
Господи, надеюсь, с глазом все хорошо у полячки!
Мда.. Американка Сантос на этой Олимпиаде столько раз падала и выбивала кого-то, но в этот раз превзошла сама себя. Полячке коньком в глаз попала и ещё удивлялась, что её дисквальнули..
Мда.. Американка Сантос на этой Олимпиаде столько раз падала и выбивала кого-то, но в этот раз превзошла сама себя. Полячке коньком в глаз попала и ещё удивлялась, что её дисквальнули..
Я так и не понял, в чем ее вина. Вроде полячка сама начала на нее заваливаться, куда Сантос должна была конек девать?
Я так и не понял, в чем ее вина. Вроде полячка сама начала на нее заваливаться, куда Сантос должна была конек девать?
Там вина не в самом завале, а чуть ранее, в том что как американка, так и полячка слишком поздно одновременно прошли итальянку перед поворотом, в итоге создав опасную ситуацию, так как места для всех троих там слишком мало оказалось. Поэтому как американка, так и полячка были дисквалифицированы за illegal late pass.
жесть какая, почти все упали в одном месте во втором полуфинале
Две фаворитки из Нидерландов легли в одном забеге. Велзебур, по-моему, второй день подряд падает.. До этого мне казалось, что она вообще не может упасть, такая шикарная техника катания.. Думаю, уже усталость накопилась - почти во всём подряд бегает. До сих пор не получается совсем уж серьезно относится к шорт-треку - слишком уж многое тут решает случайность и обстоятельства (даже если ты не падаешь).
Две фаворитки из Нидерландов легли в одном забеге. Велзебур, по-моему, второй день подряд падает.. До этого мне казалось, что она вообще не может упасть, такая шикарная техника катания.. Думаю, уже усталость накопилась - почти во всём подряд бегает. До сих пор не получается совсем уж серьезно относится к шорт-треку - слишком уж многое тут решает случайность и обстоятельства (даже если ты не падаешь).
Вельзебур на показанных кадрах неистово кричала о проблемах на льду, может быть. Легли многие, но поезд идет дальше, а ей просто не повезло. Но чую финал А будет очень веселым.
Вельзебур на показанных кадрах неистово кричала о проблемах на льду, может быть. Легли многие, но поезд идет дальше, а ей просто не повезло. Но чую финал А будет очень веселым.
Да, Схюлтинг сейчас жаловалась в интервью.
ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВТОРОМ ЗАБЕГЕ!!
Братья чемпионы и уделали корейцев, красавцы!
Фонтана устала?! Финал конечно женский совершенно ни о чем прошел.
Фонтана устала?! Финал конечно женский совершенно ни о чем прошел.
Зато никто не упал)
Зато никто не упал)
Те кто могли навести суету, и повеселить публику выпали в том полуфинале. А Фонтана просто устала=(
Бельгийка исполнила конечно, обогнала всех на круг и додержала
О господи Десмет просто еще одна главная неудачница шорт-трека на этой олимпиаде.
О господи Десмет просто еще одна главная неудачница шорт-трека на этой олимпиаде.
Десметы неудачники это точно
