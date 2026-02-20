70

⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Рейпма-де Йонг победила на 1500 м, Виклунд – 2-я, Мальте – 3-я

Конькобежка Рейпма-де Йонг из Нидерландов победила на 1500 м на Олимпиаде.

20 февраля на Олимпиаде-2026 конькобежки разыграли медали на дистанции 1500 м. Победу одержала Антуанетта Рейпма-де Йонг из Нидерландов.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Конькобежный спорт

1500 м, женщины

1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды) – 1.54,09

2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,06

3. Валери Мальте (Канада) – 0,31

4. Бриттани Боу (США) – 0,61

5. Фемке Кок (Нидерланды) – 0,70

6. Михо Такаги (Япония) – 0,77

7. Елизавета Голубева (Казахстан) – 0,77

8. Ивани Блондин (Канада) – 0,84

9. Хань Мэй (Китай) – 0,88...

12. Надежда Морозова (Казахстан) – 1,67

13. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2,42

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная США жен
logoОлимпиада-2026
Хань Мэй
сборная Италии жен
logoИвани Блондин
logoФемке Кок
logoсборная Норвегии жен
1500 м жен (коньки)
logoБриттани Боу
logoФранческа Лоллобриджида
результаты
logoсборная Нидерландов жен
logoРагне Виклунд
logoсборная Китая жен
logoсборная Канады жен
logoАнтуанетта Де Йонг
logoМихо Такаги
сборная Японии жен
logoВалери Мальте
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
6 сотых отделили золото де Йонг от серебра Виклунд. Ну, ладно, коль Нидерланды на лыжах не бегают, пусть здесь будут чуть выше) А Мальте, думаю, на седьмом небе - навряд ли она тут так уж рассчитывала на медаль в такой компании.
Ответ Frank Underwood
6 сотых отделили золото де Йонг от серебра Виклунд. Ну, ладно, коль Нидерланды на лыжах не бегают, пусть здесь будут чуть выше) А Мальте, думаю, на седьмом небе - навряд ли она тут так уж рассчитывала на медаль в такой компании.
Компенсация судьбы за проваленную женскую эстафету и весьма иронично завалила-то ее сама Вельзебур.
Ответ SlanselaP
Компенсация судьбы за проваленную женскую эстафету и весьма иронично завалила-то ее сама Вельзебур.
Голландки часто там падают , Схултинг падала частенько
Гусары все, успокаивайтесь и идите в инстаграм к Кок и Лердам.
У голландских красоток олимпик хет-трик. Фемке на 500, Ютта на 1000м и Антуанетта на 1500м.
Невероятно! Королева Антуанетт - олимпийская чемпионка! Такаги неожиданно не сдюжила последний круг...
Забрали голландки все три дистанции . Красотки .
Ответ NomerSports
Забрали голландки все три дистанции . Красотки .
И все три разные. После провала отбора Бьён на 1500 думала, что эту дистанцию заберёт Такаги, а тут такой нежданчик
Ответ bolelschiza
И все три разные. После провала отбора Бьён на 1500 думала, что эту дистанцию заберёт Такаги, а тут такой нежданчик
А я думала заберет Викланд
Умничка, Антуанетт! Какой характер проявила на финишной прямой. Есть медаль личная!
Голландки классные
Голландская рыжая подвинула норвежскую рыжую. Каждый раз кажется будто бы вот шанс для Рагне и увы, пока нет. Антуанетт молодчина!
Ответ Daria Tikhonova
Голландская рыжая подвинула норвежскую рыжую. Каждый раз кажется будто бы вот шанс для Рагне и увы, пока нет. Антуанетт молодчина!
Антуаннет рыжее🤣
Коньки/шорт-трек в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Анастасия Семенова: «Поездка на Олимпиаду стала для меня большим опытом»
вчера, 11:12
Экс-российский конькобежец Семирунний будет знаменосцем Польши на закрытии Олимпиады-2026. Он стал серебряным призером Игр
22 февраля, 15:10
«Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости». Журова об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады
22 февраля, 10:30
Шорт-трекистка Селье, получившая порез лица коньком, выложила фото из больницы: «Просто хотела сообщить, что у меня все неплохо»
22 февраля, 09:15Фото
Семирунний о переходе в сборную Польши: «С родителями виделся 1,5 года назад. Но сделанный мной выбор — на сто процентов лучше для спортивной карьеры»
22 февраля, 06:51
Конькобежка Семенова о масс-старте на Олимпиаде: «Тяжело предугадать поведение соперниц, и у меня это немного не получилось»
21 февраля, 17:45
Олимпиада-2026. Коньки. Россиянка Семенова выбыла в полуфинале масс-старта, Груневауд взяла золото, Блондин – 2-я, Манганелло – 3-я, Лоллобриджида – 4-я
21 февраля, 16:38
Конькобежец Торуп принес Дании вторую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Предыдущую завоевали в 1998-м
21 февраля, 16:38
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Бергсма победил в масс-старте, Торуп – 2-й, Джованнини – 3-й, Штольц – 4-й
21 февраля, 15:56
Польская шорт-трекистка Селье получила травму в забеге на 1500 м на Олимпиаде. У нее отек глаза и рассечение щеки
20 февраля, 22:51Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Конькобежка Лердам показала, ради чего приехала на Олимпиаду – пришла с медалью к символу турнира!
19 февраля, 09:09ВидеоСпортс"
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Рекомендуем