⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Рейпма-де Йонг победила на 1500 м, Виклунд – 2-я, Мальте – 3-я

Конькобежка Рейпма-де Йонг из Нидерландов победила на 1500 м на Олимпиаде.

20 февраля на Олимпиаде-2026 конькобежки разыграли медали на дистанции 1500 м. Победу одержала Антуанетта Рейпма-де Йонг из Нидерландов. Олимпиада-2026 Милан, Италия Конькобежный спорт 1500 м, женщины 1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды) – 1.54,09 2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,06 3. Валери Мальте (Канада) – 0,31 4. Бриттани Боу (США) – 0,61 5. Фемке Кок (Нидерланды) – 0,70 6. Михо Такаги (Япония) – 0,77 7. Елизавета Голубева (Казахстан) – 0,77 8. Ивани Блондин (Канада) – 0,84 9. Хань Мэй (Китай) – 0,88... 12. Надежда Морозова (Казахстан) – 1,67 13. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2,42