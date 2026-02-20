⚡️ Олимпиада-2026. Коньки. Рейпма-де Йонг победила на 1500 м, Виклунд – 2-я, Мальте – 3-я
Конькобежка Рейпма-де Йонг из Нидерландов победила на 1500 м на Олимпиаде.
20 февраля на Олимпиаде-2026 конькобежки разыграли медали на дистанции 1500 м. Победу одержала Антуанетта Рейпма-де Йонг из Нидерландов.
Милан, Италия
Конькобежный спорт
1500 м, женщины
1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды) – 1.54,09
2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 0,06
3. Валери Мальте (Канада) – 0,31
4. Бриттани Боу (США) – 0,61
5. Фемке Кок (Нидерланды) – 0,70
6. Михо Такаги (Япония) – 0,77
7. Елизавета Голубева (Казахстан) – 0,77
8. Ивани Блондин (Канада) – 0,84
9. Хань Мэй (Китай) – 0,88...
12. Надежда Морозова (Казахстан) – 1,67
13. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2,42
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
За Фемке!)
6 сотых отделили золото де Йонг от серебра Виклунд. Ну, ладно, коль Нидерланды на лыжах не бегают, пусть здесь будут чуть выше) А Мальте, думаю, на седьмом небе - навряд ли она тут так уж рассчитывала на медаль в такой компании.
Компенсация судьбы за проваленную женскую эстафету и весьма иронично завалила-то ее сама Вельзебур.
Голландки часто там падают , Схултинг падала частенько
Гусары все, успокаивайтесь и идите в инстаграм к Кок и Лердам.
За Фемке!!!
У голландских красоток олимпик хет-трик. Фемке на 500, Ютта на 1000м и Антуанетта на 1500м.
Невероятно! Королева Антуанетт - олимпийская чемпионка! Такаги неожиданно не сдюжила последний круг...
Забрали голландки все три дистанции . Красотки .
И все три разные. После провала отбора Бьён на 1500 думала, что эту дистанцию заберёт Такаги, а тут такой нежданчик
А я думала заберет Викланд
Умничка, Антуанетт! Какой характер проявила на финишной прямой. Есть медаль личная!
Голландки классные
Голландская рыжая подвинула норвежскую рыжую. Каждый раз кажется будто бы вот шанс для Рагне и увы, пока нет. Антуанетт молодчина!
Антуаннет рыжее🤣
