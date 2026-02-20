  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Майер победила в ски-кроссе, Смит – 2-я, Неслунд – 3-я

Немецкая фристайлистка Майер победила в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер выиграла золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Ски-кросс, женщины

1. Даниэла Майер (Германия)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Сандра Неслунд (Швеция)

4. Мариэль Берже-Саббатель  (Франция)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Майер заслуженно выиграла - выиграла и квалу, и все заезды
Ответ Насонов Дмитрий
Майер заслуженно выиграла - выиграла и квалу, и все заезды
Ееееее..👍 Deutsche Qualität! 👏👏🇩🇪
Немка уверенно провела финал; позволив преследователям бороться только за менее престижные медали.
Очень интересный вид спорта, и на сноуборде тоже. 👌
Это всего лишь первое золото Германии в лыжном фристайле за всю историю.
Думала Неслунд зарегает, но Майер молодцов золото Германии отошло🇩🇪👍👏
