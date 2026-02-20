⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Майер победила в ски-кроссе, Смит – 2-я, Неслунд – 3-я

Немецкая фристайлистка Майер победила в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер выиграла золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Фристайл

Ски-кросс, женщины

1. Даниэла Майер (Германия)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Сандра Неслунд (Швеция)

4. Мариэль Берже-Саббатель (Франция)