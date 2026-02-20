⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Майер победила в ски-кроссе, Смит – 2-я, Неслунд – 3-я
Немецкая фристайлистка Майер победила в ски-кроссе на Олимпиаде-2026.
Немецкая фристайлистка Даниэла Майер выиграла золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Фристайл
Ски-кросс, женщины
1. Даниэла Майер (Германия)
2. Фанни Смит (Швейцария)
3. Сандра Неслунд (Швеция)
4. Мариэль Берже-Саббатель (Франция)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
6 комментариев
Майер заслуженно выиграла - выиграла и квалу, и все заезды
Ееееее..👍 Deutsche Qualität! 👏👏🇩🇪
Немка уверенно провела финал; позволив преследователям бороться только за менее престижные медали.
Очень интересный вид спорта, и на сноуборде тоже. 👌
Это всего лишь первое золото Германии в лыжном фристайле за всю историю.
Думала Неслунд зарегает, но Майер молодцов золото Германии отошло🇩🇪👍👏
