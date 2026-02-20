  • Спортс
  Макдэвид побил рекорд по очкам на Олимпиадах с участием НХЛ – 12 за 5 матчей. Форвард Канады обошел Селянне и Койву
Макдэвид побил рекорд по очкам за ОИ с участием игроков НХЛ.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал очки в 5-м матче Олимпиады-2026 подряд.

Форвард сделал передачу в полуфинале с Финляндией (1:2, 2-й перерыв).

Всего на счету хоккеиста «Эдмонтона» теперь 12 (2+10) баллов в 5 играх на Олимпиаде в Италии.

Макдэвид побил рекорд по очкам за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ. Он превзошел достижения Саку Койву (11 (3+8) баллов в 8 играх в 2006 году с Финляндией) и Теему Селянне (11 (6+5) очков в 8 матчах в 2006 году с Финляндией).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
рекорды
26 комментариев
Второй после Гретцки (очки по итогу карьеры) переписывает на себя всё больше рекордов.
Ответ Khronick
Второй после Гретцки (очки по итогу карьеры) переписывает на себя всё больше рекордов.
Комментарий скрыт
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Комментарий скрыт
Да и вообще его рекорды не легитимны,ведь он не встречался с красной машиной ротенберга
в том, что он это сделает - никто и не сомневался. МакДи давно признан инопланетянином, ему по статусу положено бить все рекорды 💪💪💪
Ответ Доля Кузьмин
в том, что он это сделает - никто и не сомневался. МакДи давно признан инопланетянином, ему по статусу положено бить все рекорды 💪💪💪
Комментарий скрыт
Ещё как минимум 6-й матч будет
13 уже..Но всё это ничего не значит, если не выиграют золото.
А сколько еще его передач порют Селебрини и компания?:)
Макди приходится выполнять всю работу, начиная с отбора.
Ответ Дмитрий К1986
А сколько еще его передач порют Селебрини и компания?:) Макди приходится выполнять всю работу, начиная с отбора.
это точно. как и в эдмонтоне
рекорд по годам за один матч. до сих пор Павлу принадлежит или я ошибаюсь? если не ошибаюсь и вроде при памяти, то Павла рекорд сумасшедш!
Ответ Тера Терсков
рекорд по годам за один матч. до сих пор Павлу принадлежит или я ошибаюсь? если не ошибаюсь и вроде при памяти, то Павла рекорд сумасшедш!
Павел в штаны наплавил
Теему Селянне (11 (6+5) это серьезный показатель
