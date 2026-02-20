Макдэвид побил рекорд по очкам на Олимпиадах с участием НХЛ – 12 за 5 матчей. Форвард Канады обошел Селянне и Койву

Макдэвид побил рекорд по очкам за ОИ с участием игроков НХЛ.

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал очки в 5-м матче Олимпиады-2026 подряд.

Форвард сделал передачу в полуфинале с Финляндией (1:2, 2-й перерыв).

Всего на счету хоккеиста «Эдмонтона» теперь 12 (2+10) баллов в 5 играх на Олимпиаде в Италии.

Макдэвид побил рекорд по очкам за олимпийский турнир с участием игроков НХЛ . Он превзошел достижения Саку Койву (11 (3+8) баллов в 8 играх в 2006 году с Финляндией) и Теему Селянне (11 (6+5) очков в 8 матчах в 2006 году с Финляндией).