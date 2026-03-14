  «Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил итоги 50-километрового марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева заняли 10-е и 17-е места в мужской и женской гонках соответственно.

«Сегодня я гонку не смотрел, поэтому мне трудно что-то говорить, кроме конечного результата и того интервью, которое Савелий дал после гонки. Я не видел, как работали лыжи, не видел борьбы. Но раз он сам сказал, что это его место, значит, на сегодняшний день он не смог справиться с конкурентами.

Что касается Непряевой – 17-е место, были и более обнадеживающие результаты. В основном она в классике сильнее, а здесь коньком показала то, что уже неоднократно показывала. На этом выступление на этапах Кубка мира завершилось.

Теперь ждем их в финале Кубка России, посмотрим, как они будут выглядеть уже в борьбе с нашими спортсменами», – сказал Бородавко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
