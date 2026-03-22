Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я

Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежец Йоханнес Клэбо и американка Джесси Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 Дистанционный зачет Мужчины 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1166 2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1141 3. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 980 4. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 972 5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 926 6. Элиа Барп (Италия) – 745... 11. Савелий Коростелев (Россия) – 541 Женщины 1. Джесси Диггинс (США) – 1361 2. Моа Илар (Швеция) – 1087 3. Хайди Венг (Норвегия) – 1048 4. Фрида Карлссон (Швеция) – 951 5. Каролине Симпсон-Ларсон (Норвегия) – 822 6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 776... 18. Дарья Непряева (Россия) – 495