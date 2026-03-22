  • Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
Норвежец Йоханнес Клэбо и американка Джесси Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

Дистанционный зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1166

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1141

3. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 980

4. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 972

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 926

6. Элиа Барп (Италия) – 745...

11. Савелий Коростелев (Россия) – 541

Женщины

1. Джесси Диггинс (США) – 1361

2. Моа Илар (Швеция) – 1087

3. Хайди Венг (Норвегия) – 1048

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 951

5. Каролине Симпсон-Ларсон (Норвегия) – 822

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 776...

18. Дарья Непряева (Россия) – 495

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
