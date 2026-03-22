Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
Норвежец Йоханнес Клэбо и американка Джесси Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
Дистанционный зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1166
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 1141
3. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 980
4. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 972
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 926
6. Элиа Барп (Италия) – 745...
11. Савелий Коростелев (Россия) – 541
Женщины
1. Джесси Диггинс (США) – 1361
2. Моа Илар (Швеция) – 1087
3. Хайди Венг (Норвегия) – 1048
4. Фрида Карлссон (Швеция) – 951
5. Каролине Симпсон-Ларсон (Норвегия) – 822
6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 776...
18. Дарья Непряева (Россия) – 495
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
