Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»

Селянне раскритиковал судей матча Канады и Финландии на ОИ-2026.

Экс-нападающий сборной Финляндии Теему Селянне высказался о влиянии судей на результат матча команды против Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно…

Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», – написал Селянне.

Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола