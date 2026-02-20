  • Спортс
Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»

Селянне раскритиковал судей матча Канады и Финландии на ОИ-2026.

Экс-нападающий сборной Финляндии Теему Селянне высказался о влиянии судей на результат матча команды против Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. 

Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.

«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно…

Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», – написал Селянне.

Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Теему Селянне
logoСборная Финляндии по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoТеему Селянне
судьи
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
соцсети
logoНХЛ
Я один не понимаю КАК игру сборной Канады на ОИ в полуфинале судят канадцы?
Ответ Groznyi2024
Я один не понимаю КАК игру сборной Канады на ОИ в полуфинале судят канадцы?
ОИ-2002, полуфинал США-РФ судил американец.
Память у людей короткая, капец.
Ответ Mehmet Okur
ОИ-2002, полуфинал США-РФ судил американец. Память у людей короткая, капец.
это было 24 года назад
Ну было же удаление. Ладно бы если спорный силовой, там, или какая-нибудь блокировка неочевидная. А высокоподнятая более менее очевидна всегда.
Ответ Hola Hola
Ну было же удаление. Ладно бы если спорный силовой, там, или какая-нибудь блокировка неочевидная. А высокоподнятая более менее очевидна всегда.
по блину Сароса тоже били на уровне перекладины, но свистка не последовало
Ответ Amrarian
по блину Сароса тоже били на уровне перекладины, но свистка не последовало
Блин Сароса - как масленница в Мордоре звучит
Не понимаю суть претензий, я не канадец и не болею за них, но удаление бесспорное, клюшкой высоко играл
Ответ Аль Шинник
Не понимаю суть претензий, я не канадец и не болею за них, но удаление бесспорное, клюшкой высоко играл
Претензии в том что за 90 секунд до конца матча плейофф виновата не клюшка, а лицо в которое она прилетеле
Ответ Валерий Верн
Претензии в том что за 90 секунд до конца матча плейофф виновата не клюшка, а лицо в которое она прилетеле
Лучше и не скажешь!
Смешно, когда команда при счете 1-0 начинает играть на удержание с начала второго периода. 3 броска во втором периоде, 6 в третьем. Результат это закономерность
Ответ Denis Nikitin
Смешно, когда команда при счете 1-0 начинает играть на удержание с начала второго периода. 3 броска во втором периоде, 6 в третьем. Результат это закономерность
Комментарий скрыт
Ответ Denis Nikitin
Смешно, когда команда при счете 1-0 начинает играть на удержание с начала второго периода. 3 броска во втором периоде, 6 в третьем. Результат это закономерность
А судьи канадцы, которые судят Канаду в 1/2 ОИ- не смешно ?
Чехи смотрелись куда интереснее и матч получился классный у них с Канадой. А вот финны не показали вообще ничего, настолько скучный и унылый хоккей. Как автобус в футболе. Канадцы перебросали просто в хлам их и закономерно победили. Финнам в финале ловить нечего.
Ответ Школьник Спарты
Чехи смотрелись куда интереснее и матч получился классный у них с Канадой. А вот финны не показали вообще ничего, настолько скучный и унылый хоккей. Как автобус в футболе. Канадцы перебросали просто в хлам их и закономерно победили. Финнам в финале ловить нечего.
Финны и автобус - это синонимы. Ставили, ставят и будут ставить. Чехи сыграли прекрасный матч и их было жаль, тупо отсутствие удачи + дисциплина пару раз подвела. Финнов - нет. Болел при этом за финнов (как до этого за чехов, я за аутсайдеров)
Матч Канады, да еще и полуфинал, судили канадские арбитры? Это как? А финал тоже канадцы судить будут?
Ответ Basta777
Матч Канады, да еще и полуфинал, судили канадские арбитры? Это как? А финал тоже канадцы судить будут?
Пфффф.. Полуфинал ОИ-2002, США - РФ, сам угадаешь, кто судил тот матч?
Ответ Basta777
Матч Канады, да еще и полуфинал, судили канадские арбитры? Это как? А финал тоже канадцы судить будут?
Трамп на финал приедет
Ну если честно то Фурлатт в НХЛ такое никогда в жизни бы не свистнул за две минуты до конца, этот персонаж закрывает глаза в третьех периодах, даже если топором бить по голове. Финны имеют право негодовать, назначение очень сомнительное
Ответ Z@TBop
Ну если честно то Фурлатт в НХЛ такое никогда в жизни бы не свистнул за две минуты до конца, этот персонаж закрывает глаза в третьех периодах, даже если топором бить по голове. Финны имеют право негодовать, назначение очень сомнительное
Полностью поддерживаю, мне за такое минусов накидывают, но это факт, просто подзабылось что канадцам дома судья всегда нормально так помогали.
Ответ Z@TBop
Ну если честно то Фурлатт в НХЛ такое никогда в жизни бы не свистнул за две минуты до конца, этот персонаж закрывает глаза в третьех периодах, даже если топором бить по голове. Финны имеют право негодовать, назначение очень сомнительное
Да поняли мы уже, что и в случае с шестью Чехами на льду при вратаре свистеть не надо, что это всё кленовый сироп виноват, а не тактика автобуса без намека на игру в атаке. Одного только не пойму, кто Селянне по башке треснул что он такое выдаёт, прекрасно зная что никаких шансов в ОТ с такой игрой у Финляндии не было, просто нигде и никак не нашлись бы дополнительные 4 конька и две клюшки закрыть Маккиннона, Макдэвида, эти двое и пять на пять по два три соперника накручивали и доводили до броска по воротам Сароса.
Ну а канадские судьи на матче с участием Канады - это тупо конфликт интересов, безотносительно наличия или отсутствия допущенных ими ошибок.
Селляне, понятно, на эмоциях.
С точки зрения нейтрального болельщика вопросы тоже остаются.
Во-первых, судьи давали играть и бороться. Перед удалением Миккола бегал за другим Маком и махал там клюшкой как шашкой. И в эпизоде с Маккиноном судья не сразу поднял руку, только после стонов и маханий руками канадца.
Если вы свистите такое, то свистите тогда и толчки Маршанда при втором голе.
Непонятное и нелогичное судейство.
Во-вторых, уверен, при счете 6-2 Маккинон бы не рисовал. А вот при 2-2 - пришлось.
Лишний раз показывает, каким образом Канада проходит дальше. В финском стиле. Вымучивает, выгрызает победы.
Без красивых комбинаций и огня.
Не такую Канаду ждали, которая буквально отскочила.

Поэтому я не понимаю, чем восхищаются канадские глоры. Вы такой, крысиный хоккей ждали?
За третий период я не увидел ни одной осмысленной комбинации в равных составах. Тупо набросы от синей, попытки "спасти Канаду" какими-то суетливыми индивидуальными действиями.

На 100% уверен, проиграй Канада тут, и все комментаторы-глоры переобулись бы быстрее Филлипова. Кричали бы, что Канада вылетела по делу.
Ответ Ludas
Селляне, понятно, на эмоциях. С точки зрения нейтрального болельщика вопросы тоже остаются. Во-первых, судьи давали играть и бороться. Перед удалением Миккола бегал за другим Маком и махал там клюшкой как шашкой. И в эпизоде с Маккиноном судья не сразу поднял руку, только после стонов и маханий руками канадца. Если вы свистите такое, то свистите тогда и толчки Маршанда при втором голе. Непонятное и нелогичное судейство. Во-вторых, уверен, при счете 6-2 Маккинон бы не рисовал. А вот при 2-2 - пришлось. Лишний раз показывает, каким образом Канада проходит дальше. В финском стиле. Вымучивает, выгрызает победы. Без красивых комбинаций и огня. Не такую Канаду ждали, которая буквально отскочила. Поэтому я не понимаю, чем восхищаются канадские глоры. Вы такой, крысиный хоккей ждали? За третий период я не увидел ни одной осмысленной комбинации в равных составах. Тупо набросы от синей, попытки "спасти Канаду" какими-то суетливыми индивидуальными действиями. На 100% уверен, проиграй Канада тут, и все комментаторы-глоры переобулись бы быстрее Филлипова. Кричали бы, что Канада вылетела по делу.
Позволю себе не согласиться по поводу судейства (тоже нейтральный болельщик, в конкретной игре был за финнов, так как аутсайдеры). Игра высоко поднятой клюшкой - это фол, в котором нет места для судейской интерпретации. Либо была (да хоть кончиком край носа задел), либо нет. Тут однозначно была. Толчки же про борьбу, и толкались обе команды только так, я порой даже удивлялся, где же свисток.

А вот что Канаду не такую ждали - да, мрак. Мысли нет, едут на индивидуальном мастерстве. Впрочем, будто бы классика, тренер во взрослой канадской сборной - это дядя-картонка все 18 лет, что я смотрю хоккей (ну может с ума сошёл, но у меня такое мнение), едут на личном мастерстве
Ответ Ludas
Селляне, понятно, на эмоциях. С точки зрения нейтрального болельщика вопросы тоже остаются. Во-первых, судьи давали играть и бороться. Перед удалением Миккола бегал за другим Маком и махал там клюшкой как шашкой. И в эпизоде с Маккиноном судья не сразу поднял руку, только после стонов и маханий руками канадца. Если вы свистите такое, то свистите тогда и толчки Маршанда при втором голе. Непонятное и нелогичное судейство. Во-вторых, уверен, при счете 6-2 Маккинон бы не рисовал. А вот при 2-2 - пришлось. Лишний раз показывает, каким образом Канада проходит дальше. В финском стиле. Вымучивает, выгрызает победы. Без красивых комбинаций и огня. Не такую Канаду ждали, которая буквально отскочила. Поэтому я не понимаю, чем восхищаются канадские глоры. Вы такой, крысиный хоккей ждали? За третий период я не увидел ни одной осмысленной комбинации в равных составах. Тупо набросы от синей, попытки "спасти Канаду" какими-то суетливыми индивидуальными действиями. На 100% уверен, проиграй Канада тут, и все комментаторы-глоры переобулись бы быстрее Филлипова. Кричали бы, что Канада вылетела по делу.
Хорошо что дочитал до конца. Переобулись быстрее Филлипова это шедеврально 🤣🤣🤣 Буду использовать на работе. Спасибо
Матч США-Словакия надеюсь американец судить будет… А то вдруг заранее запланированный финал не состоится.
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Матч США-Словакия надеюсь американец судить будет… А то вдруг заранее запланированный финал не состоится.
Для надёжности украинца. Лучше чем американец будет. Доказано немцами
Ответ ТриединаяСвятаяРусь
Матч США-Словакия надеюсь американец судить будет… А то вдруг заранее запланированный финал не состоится.
В перерыве счёт 5:0. По удалениям на одно меньше у США. Но обьективно счёт там такой же, какой должен был быть в матче Канада Финляндия по соотношению бросков, двукратное преимущество звездно полосатых.
