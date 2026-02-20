Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала»
Селянне раскритиковал судей матча Канады и Финландии на ОИ-2026.
Экс-нападающий сборной Финляндии Теему Селянне высказался о влиянии судей на результат матча команды против Канады (2:3) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Победный гол за 36 секунд до конца третьего периода забил в большинстве нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.
«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно…
Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», – написал Селянне.
Канада перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 31:9 и забила 3 гола
Память у людей короткая, капец.
С точки зрения нейтрального болельщика вопросы тоже остаются.
Во-первых, судьи давали играть и бороться. Перед удалением Миккола бегал за другим Маком и махал там клюшкой как шашкой. И в эпизоде с Маккиноном судья не сразу поднял руку, только после стонов и маханий руками канадца.
Если вы свистите такое, то свистите тогда и толчки Маршанда при втором голе.
Непонятное и нелогичное судейство.
Во-вторых, уверен, при счете 6-2 Маккинон бы не рисовал. А вот при 2-2 - пришлось.
Лишний раз показывает, каким образом Канада проходит дальше. В финском стиле. Вымучивает, выгрызает победы.
Без красивых комбинаций и огня.
Не такую Канаду ждали, которая буквально отскочила.
Поэтому я не понимаю, чем восхищаются канадские глоры. Вы такой, крысиный хоккей ждали?
За третий период я не увидел ни одной осмысленной комбинации в равных составах. Тупо набросы от синей, попытки "спасти Канаду" какими-то суетливыми индивидуальными действиями.
На 100% уверен, проиграй Канада тут, и все комментаторы-глоры переобулись бы быстрее Филлипова. Кричали бы, что Канада вылетела по делу.
А вот что Канаду не такую ждали - да, мрак. Мысли нет, едут на индивидуальном мастерстве. Впрочем, будто бы классика, тренер во взрослой канадской сборной - это дядя-картонка все 18 лет, что я смотрю хоккей (ну может с ума сошёл, но у меня такое мнение), едут на личном мастерстве