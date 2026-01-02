2076

Олимпиада-2026. 1/2 финала. США обыграли Словакию, Канада победила Финляндию

Продолжается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира.

В 1/2 финала Канада одержала волевую победу над Финляндией (3:2), США обыграли Словакию (6:2). 

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция, проигравшая все 4 матча и выбывшая в предварительном раунде плей-офф.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс''
Пока это классическая игра, в которой наши проигрывают Финляндии, и все в шоке, как это вообще получилось
Ответ Нагрузки Сборной
Пока это классическая игра, в которой наши проигрывают Финляндии, и все в шоке, как это вообще получилось
100% прям дежавю.
Канадцы выглядят обреченно.
Ответ Нагрузки Сборной
Пока это классическая игра, в которой наши проигрывают Финляндии, и все в шоке, как это вообще получилось
Никто никогда не был особо в шоке. Финны максимально неприятный соперник для любой сборной. Особенно, когда первыми забивают, тебя моментально возвращают в середину 90х и НХЛ того времени
Такое впечатление, что канадцы с каждой игрой выглядят всё хуже и хуже. Просто удивительно.
Ответ maple leafs
Такое впечатление, что канадцы с каждой игрой выглядят всё хуже и хуже. Просто удивительно.
Что удивительного?:) Это не группа где можно всех выносить одной тройкой:)
Ответ maple leafs
Такое впечатление, что канадцы с каждой игрой выглядят всё хуже и хуже. Просто удивительно.
такое впечатление, что они не были готовы к режиму плей-офф
Я за Словаков! Класнвя мотивированная команда!!
Ответ Грязный Гарри 63
Я за Словаков! Класнвя мотивированная команда!!
Комментарий скрыт
Ответ металлург чемпион
Комментарий скрыт
В финале нужен тот, кто окажется сильнее в полуфинале. В том числе и Словакия
Канада по методичке Эдмонтона в плей-офф играет? Молимся на МакДи, а там видно будет
Ответ Рома Филатов
Канада по методичке Эдмонтона в плей-офф играет? Молимся на МакДи, а там видно будет
Драйзайтля только нет рядом
Ответ Рома Филатов
Канада по методичке Эдмонтона в плей-офф играет? Молимся на МакДи, а там видно будет
МакДи из любой команды Эдмонтон может сделать.
Я считаю свистеть за 2-30 до конца такое удаление, это свинство нереальное. Таких судей даже на первенство водокачки нельзя допускать.
Ответ _Nibelungen_
Я считаю свистеть за 2-30 до конца такое удаление, это свинство нереальное. Таких судей даже на первенство водокачки нельзя допускать.
Нужен хайп финал.
Ответ _Nibelungen_
Я считаю свистеть за 2-30 до конца такое удаление, это свинство нереальное. Таких судей даже на первенство водокачки нельзя допускать.
100%
Ну вообще канадцы смогли сделать то, что не сделали мы в 1/4 Сочи.
Ответ gerr_max
Ну вообще канадцы смогли сделать то, что не сделали мы в 1/4 Сочи.
Золотые слова!
Ответ gerr_max
Ну вообще канадцы смогли сделать то, что не сделали мы в 1/4 Сочи.
У нас такого состава и близко не было, особенно защита с Макаром.
Заслуженно в финал проходят канадцы. Финны ещё по ходу второго периода забыли, что можно и в атаку бегать, ради разнообразия, а не только у своих ворот сидеть
Эта Канада напоминает мне российскую сборную, которая постоянно сама не знает в какой хоккей она играет. В отличии от системных финнов
Ответ Федя Букин
Эта Канада напоминает мне российскую сборную, которая постоянно сама не знает в какой хоккей она играет. В отличии от системных финнов
юрвзиновы маойровы научили финов в 90 ьых ))))))
Ответ Федя Букин
Эта Канада напоминает мне российскую сборную, которая постоянно сама не знает в какой хоккей она играет. В отличии от системных финнов
В победный
Кто-то ниже написал, что Канада получит первое большинство и будет сразу гол. Как в воду глядел.
Ответ Denis_VD
Кто-то ниже написал, что Канада получит первое большинство и будет сразу гол. Как в воду глядел.
Но есть один нюанс...
Беннет всё мешал Макдэвиду
Кубок Стэнли выиграть.
Теперь может помешать и Олимпиаду.
