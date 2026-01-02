Олимпиада-2026. 1/2 финала. США обыграли Словакию, Канада победила Финляндию

Продолжается плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира .

В 1/2 финала Канада одержала волевую победу над Финляндией (3:2), США обыграли Словакию (6:2).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция, проигравшая все 4 матча и выбывшая в предварительном раунде плей-офф.

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

