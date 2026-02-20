Линдси Вонн перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде-2026: «Восстанавливаюсь, но с болью пока справляться тяжело»

Вонн перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Линдси Вонн успешно перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде в Италии.

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости.

Вонн уже перенесла четыре операции.

«Перенесла операцию... она длилась чуть больше 6 часов. Потребовалось много пластин и винтов, но доктор проделал невероятную работу. Из-за серьезности травмы я испытываю трудности и пока не могу выписаться из больницы, но уже почти готова. Маленькие шажки», – написала олимпийская чемпионка Вонн в соцсети.

«Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», – добавила спортсменка в соцсети X.

