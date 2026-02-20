  • Спортс
10

Линдси Вонн перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде-2026: «Восстанавливаюсь, но с болью пока справляться тяжело»

Вонн перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Линдси Вонн успешно перенесла пятую операцию после падения на Олимпиаде в Италии. 

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости.

Вонн уже перенесла четыре операции. 

«Перенесла операцию... она длилась чуть больше 6 часов. Потребовалось много пластин и винтов, но доктор проделал невероятную работу. Из-за серьезности травмы я испытываю трудности и пока не могу выписаться из больницы, но уже почти готова. Маленькие шажки», – написала олимпийская чемпионка Вонн в соцсети. 

«Сейчас я прохожу процесс восстановления, но с болью пока справляться тяжело. Прогресс медленный, но я надеюсь выбраться из больницы в скором времени. Всем спасибо за поддержку», – добавила спортсменка в соцсети X. 

Драма Линдси Вонн со стадиона. Вот что такое коллективный шок

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Вонн
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Линдси скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной здоровой человеческой жизни, всё остальное в спортивном плане у неё есть)
Дорогая Линдси🤗, скорейшего выздоровления и возвращения домой
Ну разве этот старт стоил того? Совсем ещё молодая, а хромать будет до конца жизни, да и суставы уже хуже, чем у старухи. Плюс любое операционное вмешательство не проходит бесследно
Ответ Igor Chuhmanov
Ну разве этот старт стоил того? Совсем ещё молодая, а хромать будет до конца жизни, да и суставы уже хуже, чем у старухи. Плюс любое операционное вмешательство не проходит бесследно
Безусловно стоил! Кто хоть немножко в спорте, поймёт! Оно того стоило. Хотя, сам не уверен, что сделал бы так же, увы
Ответ SSKGhost
Безусловно стоил! Кто хоть немножко в спорте, поймёт! Оно того стоило. Хотя, сам не уверен, что сделал бы так же, увы
Очень долго был в спорте, сперва как спортсмен, потом как спортивный журналист, но понять её не могу. Если бы не травма колена за неделю до старта, то всё ок - вернулась спустя пять лет, чтобы выступить на последней для себя Олимпиаде, к тому же Сочи она пропустила из-за травмы также. Но когда она порвала кресты и врачи сказали, что не надо, зачем было ехать? Мне понять сложно. Вероятность стать инвалидом в совсем ещё молодом возрасте пугает гораздо сильнее, чем возможность пропустить последнюю олимпиаду в жизни, тем более золото у неё есть.
К сожалению, ее безрассудная идея выступать с такой травмой иначе закончиться вряд ли могла. Еще повезло, что так.
Физическая боль со временем пройдёт , необходимо беречь здоровье в будущем !
Пятая операция... Это было конечно безумие - с такой травмой стартовать. Но что сделано, то сделано, теперь остаётся пожелать скорейшего выздоровления.
Держись, Девчонка!
Это ж сколько наркозов было сделано
Рекомендуем