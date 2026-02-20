Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде (РИА Новости)
РИА Новости: Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026.
Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.
Показательные выступления на Играх пройдут 21 февраля.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
178 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не верится пока. Но и странно будет не пригласить Петю, но пригласить Аделию, тогда как Петя в общем-то откатал сильнее. А не был удостоен даже поста в официальном инстаграме.
Не верится пока. Но и странно будет не пригласить Петю, но пригласить Аделию, тогда как Петя в общем-то откатал сильнее. А не был удостоен даже поста в официальном инстаграме.
Похоже все таки продали Петю за Аделию. Зла не хватает на наших горе-чиновников.
Похоже все таки продали Петю за Аделию. Зла не хватает на наших горе-чиновников.
Да, очень похоже. Промахнулись.
Про Петра тоже так писали, и непонятно, кто вбросил
Про Петра тоже так писали, и непонятно, кто вбросил
Здесь тема не про Петра, что вы его везде тащите, достало уже, сто раз пояснили-это право организатора решать кого приглашать кого нет, может его еще и пригласят, а может нет, что истерики эти закатывать.Голову включите-какой Робот в коньках на Олимпиаде,это не Русский вызов и 101 сезон Ледникового периода с такой лажей выходить, если и выходить,то с Дюной, а не с бредом как две его такие же НЕ олимпийские от слова совсем программы.
Я вчера что-то даже не расстроилась, видимо была психологически готова, 5 из 17 на тренеровке сложно ждать 2 из 2 в прокате. А вот за Сакамото обидно, такой шанс упустила. Алиса молодец не из-за медали, а просто, хочу такой же муд по жизни как у нее. Ждём возвращения наших на арену, так смотреть ОИ просто боль, Петю не забуду ещё долго.
Я вчера что-то даже не расстроилась, видимо была психологически готова, 5 из 17 на тренеровке сложно ждать 2 из 2 в прокате. А вот за Сакамото обидно, такой шанс упустила. Алиса молодец не из-за медали, а просто, хочу такой же муд по жизни как у нее. Ждём возвращения наших на арену, так смотреть ОИ просто боль, Петю не забуду ещё долго.
Я честно говоря до ОИ вообще себя настраивала, что может быть что угодно, и цель ребят – просто отказать достойно, показать себя миру и со своей стороны прорубить окно для других наших фигуристов. Здесь все сложилось. По судейству я понимала, что наверняка будут валить, старалась просто принять это как факт. Понятно, что обидно за Петю, но в целом ожидаемо, к сожалению.
Я вчера что-то даже не расстроилась, видимо была психологически готова, 5 из 17 на тренеровке сложно ждать 2 из 2 в прокате. А вот за Сакамото обидно, такой шанс упустила. Алиса молодец не из-за медали, а просто, хочу такой же муд по жизни как у нее. Ждём возвращения наших на арену, так смотреть ОИ просто боль, Петю не забуду ещё долго.
Я вообще не стала смотреть, надеяться на чудо, было глупо, а так хоть выспалась
"со ссылкой на источник, близкий к ситуации", - вот это и смущает. Нет доверия этому источнику, нужна официальная инфа.
"со ссылкой на источник, близкий к ситуации", - вот это и смущает. Нет доверия этому источнику, нужна официальная инфа.
Смущает , так же про Петра было .
Позор федре за Гуменника.
Позор федре за Гуменника.
Как вы надоели
Как вы надоели
А что ,неправда? Парня слили и никто не поборолся.
странно,что Аделию пригласили,а Петю нет.Наверное,вброс,так как Петя там вообще всех зрителей в себя влюбил.
странно,что Аделию пригласили,а Петю нет.Наверное,вброс,так как Петя там вообще всех зрителей в себя влюбил.
Утомили со своим Петей, правда. Новость не о нём. Хватит его везде лепить. Выглядит уже патологически.
Утомили со своим Петей, правда. Новость не о нём. Хватит его везде лепить. Выглядит уже патологически.
Может потому,что спортсмена,у которого нынче лучший сезон в карьере и который это показывал не соревнованиях,своя же федра бросила ради девочки из нужного штаба,которая тулуп не может никак вернуть весь сезон? И то что спортсмен выдал прекрасный прокат с 5 квадами,а его просто растоптали оценками и не позвали на показательные,зато позвали девочку с падением.
Пётр как неродной сын у МОК😭 задвинули его везде, где только можно, хотя его 6 место по катанию вообще иного порядка.
Как же уже надоели сравнивать Аделию с Петром. Нельзя поддержать обоих, не сравнивая и не принижая одного перед другим? Такой «поддержки» врагу не пожелаешь. Оба же достойно выступили!
Как же уже надоели сравнивать Аделию с Петром. Нельзя поддержать обоих, не сравнивая и не принижая одного перед другим? Такой «поддержки» врагу не пожелаешь. Оба же достойно выступили!
Эта милая девушка с удовольствием ушла бы на ту сторону вместе с родней,если была возможность
Не верю пока. Про Петра тоже писали, что пригласили и что? Пётр с 6м местом не участвует, а развалившийся Малинин с 8м местом участвует в показательных. Так что подожду радоваться за Аделию, пусть информация из официальных источников прозвучит сначала.
Не верю пока. Про Петра тоже писали, что пригласили и что? Пётр с 6м местом не участвует, а развалившийся Малинин с 8м местом участвует в показательных. Так что подожду радоваться за Аделию, пусть информация из официальных источников прозвучит сначала.
А кто сказал- радоваться?! Нас унизили и растоптали и хотят чтобы мы радостно им в ответ поулыбались на показательных… Аделия С ТРАВМОЙ… ее по хорошему надо в клинику к врачам закрыть, именно так и обосновав отказ и заодно ее выступление… Если конечно Федра хочет хотя бы остатки достоинства сохранить… Господи как чувствовала, когда все пребывали в эйфории от того что нас МОК пригласил и заставил унизительные процедуры и проверки проходить-надо было Аню Фролову отправлять- и Руковицину было бы сподручнее и мы сохранили бы лицо и возможность для триумфального возвращения и Ане был бы подарок
А кто сказал- радоваться?! Нас унизили и растоптали и хотят чтобы мы радостно им в ответ поулыбались на показательных… Аделия С ТРАВМОЙ… ее по хорошему надо в клинику к врачам закрыть, именно так и обосновав отказ и заодно ее выступление… Если конечно Федра хочет хотя бы остатки достоинства сохранить… Господи как чувствовала, когда все пребывали в эйфории от того что нас МОК пригласил и заставил унизительные процедуры и проверки проходить-надо было Аню Фролову отправлять- и Руковицину было бы сподручнее и мы сохранили бы лицо и возможность для триумфального возвращения и Ане был бы подарок
Всё правильно вы написали. Только наша федра тут не причем. Это нейтральные спортсмены и с ФФКР никак юридически не перекликаются. Поэтому МОК так откровенно и нагло издевается. Были бы они под защитой ФФКР, думаю, ситуация была бы иная... Короче, пока Путин не прикончит распоясавшихся тварей орешником, самое безопасное место для русских это Россия.
источник, близкий к ситуации...тот,который все презервативы на олимпиаде утащил?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем