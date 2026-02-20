Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде (РИА Новости)

РИА Новости: Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026.

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде-2026 в Милане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Петросян заняла шестое место. Победила американка Алиса Лью, серебро взяла японка Каори Сакамото, бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи.

Показательные выступления на Играх пройдут 21 февраля.