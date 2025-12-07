Коростелев вылетит из Тюмени в Давос, где пройдет этап Кубка мира. Лыжник претендует на нейтральный статус

Коростелев полетит из Тюмени в Давос, где пройдет этап Кубка мира по лыжам.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Савелий Коростелев полетит из Тюмени в швейцарский Давос, где с 12 по 14 декабря пройдет этап Кубка мира.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить отстранение россиян от соревнований. Коростелев претендует на получение нейтрального статуса.

«Мы понимаем, что у приглашенных лыжников должны быть визы, а они есть не у всех. Но есть часть спортсменов, у которых визы есть. Могу сказать, что Савелий Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос.

Что касается потенциальных кандидатов на приглашение… Не у всех есть визы. И за один день мы ничего не сделаем, даже если очень сильно захотим. Тем не менее главное – иметь вот это приглашение. Тогда уже даже будет легче прийти в консульство. Дождемся понедельника, так как FIS не работает в выходные, на письма не отвечает, они молчат. Если и общаются, то только напрямую со спортсменами.

Конечно, мы не сидим сложа руки. Честно сказать, мы в России бегаем на фторе. Нам нужно срочно сейчас чистить лыжи. Хотя бы один чехол должен быть чистым. Проблем много, но мы с ними справимся», – сказала Вяльбе.