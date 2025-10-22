  • Спортс
  • Светлана Журова: «Российским спортсменам завуалированно говорят – уезжайте из страны. Ждут, что молодежь начнет уезжать, что у нас не будет резерва»
2

Журова считает, что российских спортсменов склоняют к переходу в другие страны.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Принимая подобные решения, международные федерации нашим спортсменам завуалированно говорят уезжать из страны. Отчасти те, кто раздувает против нас такие вещи, добиваются того, чтобы наши спортсмены уехали, хотят посеять в наших спортсменах из других видов безнадегу.

От нас ждут, чтобы наша молодежь стала уезжать, у нас не было резерва. Неважно, будет ли потом эта молодежь выступать за другую страну, но они к нам уже не вернутся, а мы потеряем резерв. И в таких медалеемких видах, как легкая атлетика, лыжный спорт максимально долго держать нас на отстранении. Чтобы исчез резерв и родители не водили в эти виды спорта своих детей», – отметила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
