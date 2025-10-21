Ассоциация лыжных видов России готова обратиться в суд из-за недопуска спортсменов: «Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства»

Ассоциация лыжного спорта России готова судиться из-за недопуска спортсменов.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе отстранение россиян от соревнований, которое длится с 2022 года.

«Мы будем продолжать активно использовать все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции», – говорится в заявлении Ассоциации лыжных видов спорта России.