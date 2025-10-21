Вероника Степанова: «Я готовлюсь к Олимпиаде-2026. Выхожу на старты не ради участия, а чтобы победить»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что готовится к Олимпиаде-2026.

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) обсудит допуск российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Меня не волнует надежда, меня волнует подготовка. И я готовлюсь к Олимпийским играм-2026. Естественно, есть план Б и план C, но я выхожу на старты не ради участия. Я выступаю, чтобы победить», – сказала Степанова в интервью NRK.