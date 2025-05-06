Fondo Italia считает Большунова фаворитом Олимпиады в гонке на 10 км: «Если он не выйдет на старт, норвежский подиум выглядит неизбежным»

Fondo Italia считает Александра Большунова фаворитом Олимпиады в гонке на 10 км.

Итальянский портал, посвященный зимним видам спорта, составил прогноз на мужские лыжные гонки Олимпийских игр-2026 – с учетом допуска россиян в полном составе (сейчас лыжники по-прежнему отстранены от международных стартов).

Таким образом, по версии Fondo Italia, Россия завоюет одно золото – в «разделке» на 10 км свободным стилем.

«Потеснить норвежцев будет трудно. Единственными, кто мог бы это сделать, являются русские, как обычно. В этом случае серьезным фаворитом стал бы Большунов , который вполне мог бы забрать золото в этой дисциплине. Если он выйдет на старт, норвежского подиума не будет – в противном случае это выглядит неизбежным», – говорится в публикации.

Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии. Полностью прогноз журналистов выглядит так:

Скиатлон

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Харальд Амундсен (Норвегия)

Спринт

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Эрик Валнес (Норвегия)

3. Эдвин Ангер (Швеция)

10 км, «разделка», свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия)

2. Симен Крюгер (Норвегия)

3. Харальд Амундсен (Норвегия)

Командный спринт

1. Норвегия

2. Россия

3. Италия

Эстафета

1. Норвегия

2. Россия

3. Италия

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Ииво Нисканен (Финляндия)